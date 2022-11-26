انتخاب خولة لشكر نائبا لرئيس الأممية الاشتراكية بترشيح من أبيها
هبة بريس -
انتخبت خولة لشكر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم السبت بمدريد، نائبة لرئيس الأممية الاشتراكية.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الـ 26 للأممية الاشتراكية، الذي يعقد في الفترة من 25 إلى 27 نونبر في العاصمة الإسبانية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت لشكر إنها “فخورة” بانتخابها نائبة لرئيس الأممية الاشتراكية، ممثلة للمنطقة الأفريقية، موضحة أن هذه النتيجة هي “ثمرة الجهود التي بذلها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مختلف الاجتماعات التحضيرية لهذا المؤتمر، والتي عقد آخرها مؤخرا في داكار”.
وأضافت أن “هذا الانتخاب يتيح لحزب الاتحاد الاشتراكي الدفاع عن المصالح العليا للمغرب وجميع البلدان الأفريقية داخل الأممية الاشتراكية”.
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17 تعليقات
الله يجيب من يدبر علينا حتى حنا. اللي جداه في العرس ما يبات بلا عشاء
الف مبروك للاخت خولة تستحق عن جدارة هذا المنصب ومزيدا من التألق
.وهنيئا للاتحاد الاشتراكي..
الف مبروك. لها كل الامكانات لتقوم بدورها كممثلة للحزب داخل هذه المؤسسة الدولية.
مليون مبروك، خالص الاماني بالمزيد من التالق و النجاح و التوفيق في مسيرتك.
الدبلوماسية الموازية في أبهى حللها تحياتي للقيادة الحزبية الشابة من تدرجت في هياكل الحزب منذ الصغر ترفع راية الوطن بين الأمم
هنيئا لك وبالتوفيق
هنيئًا فوز مستحق نتمنى لخولة كل التوفيق✌️
بالتوفيق الاخت خولةوهنيئا
واش هاذ خولة لشكر بنت الرفيق و الاخ المناضل و السيد الكاتب العام؟
الإتحاد الاشتراكي بقى فيه غير الاسم !!!!
الحمدلله عندنا ملكية فالمغرب الاحزاب اصبحت عبارة عن ديكتاتورية مصغرة
ايييه اللي جداه فالعرس ما يباتش بلا عشا
اتمنى ان تكون تستحقها ولا يهم ان كانت ابنة ادريس
عائلة لشكر وصلت حتى إسبانيا
الفساد بدأ ينتشر في أوروبا
الشيوعية والاشتراكية على طريقة بوتن.
بكل صراحة ما يأتي من الأحزاب سوى الفقر وتدبير المال العام. لست متحزبا ولن أكون أبدا لأنها لعبة يذهب ضحيتها الشعب وثرواته.