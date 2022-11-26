طنجة ..شاب يـ..ـنهي حياته بحي الدرادب

هبة بريس - مكتب طنجة

أقدم شاب في الثلاثينيات من العمر على وضع حد لحياته بالقاء نفسه من الطابق العلوي لمنزل أسرته الواقع بمنطقة الدرادب بطنجة.

وبحسب المعطيات المتوفرة فقد فارق الهالك الحياة مباشرة بعد القاء نفسه ، متأثرا بقوة الاصطدام مع الأرض ، حيث تم اخطار السلطات الامنية التي حلت على وجه السرعة بعين المكان .

وقد تم فتح تحقيق في الواقعة، فيما جرى نقل الجثة إلى مستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح الطبي ومعرفة السبب الحقيقي للوفاة.

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