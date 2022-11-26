طنجة ..شاب يـ..ـنهي حياته بحي الدرادب

2022-11-26 / 18:44
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هبة بريس - مكتب طنجة

أقدم شاب في الثلاثينيات من العمر على وضع حد لحياته بالقاء نفسه من الطابق العلوي لمنزل أسرته الواقع بمنطقة الدرادب بطنجة.

وبحسب المعطيات المتوفرة فقد فارق الهالك الحياة مباشرة بعد القاء نفسه ، متأثرا بقوة الاصطدام مع الأرض ، حيث تم اخطار السلطات الامنية التي حلت على وجه السرعة بعين المكان .

وقد تم فتح تحقيق في الواقعة، فيما جرى نقل الجثة إلى مستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح الطبي ومعرفة السبب الحقيقي للوفاة.

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‫33 تعليقات

  3. لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم وانا لله وانا اليه راجعون…والله يكتب فراسنا خير .

  7. آش واقع فهاد طنجة الله يحفظ كثرة حوادت السير والانتحار
    نسأل الله السلامة والعافية

  9. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم غفر له ورحمه يارب و توب عنه خطيئ يارب اهدينا الى طريقك

  12. أصدق التعازي و المواساة لأسرته و أهله و كل معارفه نسأل الله له الرحمة
    من الضروري و العاجل إنشاء و تفعيل وحدات للصحة النفسية على مستوى المندوبيات الإقليمية للصحة و الحماية الإجتماعية لوضع حد لهذه الظاهرة التي أصبحت تهدد مجتمعنا

  13. كثرت،الانتحارات في المغرب وذلك،بسبب، الحكومات،التي،توالت،على المغرب التي، لم تفعل،شيءا،لصالح الشباب،فقط، تركتهم مبليين،بالقرقوبي،والمخدرات،و الحشيش، الذي،اصبح،يباع،في كل زنقة،وإحدى كل،مدرسة وهذا،هو هذف،كل،الحكومات،التي توالت،على هذا البلد،منذ ذهاب الاستعمار،ولكن،الله لاينسى،والله يمهل ولايهمل،يامن اكلوا،حقوق،الشعوب ضلما،وعدوانا،وتركوا،شبابنا للطوفان،والانتحار،والاجرام،

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