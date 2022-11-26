الولايات المتحدة .. حظر بيع واستيراد معدات “هواوي” و”زد تي إي”

هبة بريس - و م ع

أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية “إف سي سي” اعتماد قواعد جديدة تحظر بيع واستيراد أجهزة اتصالات جديدة لشركتي “هواوي” و”زد تي إي” الصينيتين لمخاوف تتعلق بالأمن القومي.

ويعد هذا الحظر أحدث تصعيد في السياسة الأمريكية تجاه الشركات الصينية لإنتاج معدات الاتصالات، إذ بدأ هذا التصعيد خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وتسارع خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقا لموقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي.

وطال الحظر شركات صينية أخرى من بينها، هيتيرا كومينيكيشانز، وهانجتشو هيكفيشن ديجيتال تكنولوجي، وداهوا تكنولوجي.

وقال مفوض اللجنة، بريندان كار، على “تويتر”، إن “لجنة الاتصالات الاتحادية اتخذت، اليوم، خطوة غير مسبوقة لحماية شبكاتنا وتعزيز الأمن القومي الأمريكي”.

وأضاف “يمثل قرارنا بالإجماع المرة الأولى في تاريخ لجنة الاتصالات الاتحادية التي نصوّت فيها لحظر ترخيص معدات جديدة استنادا لمخاوف تتعلق بالأمن القومي”.

وتشدد دول، من بينها كندا وبريطانيا وأستراليا، القيود على استخدام تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس من شركتي “هواوي” و”زد تي إي” في السنوات القليلة الماضية.

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