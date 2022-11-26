بعد انتخابه أمينا عاما ..أوزين يدعو الحكومة لتلقي “الجرعة الرابعة “

هبة بريس – الرباط

دعا محمد أوزين ، الأمين العام الجديد لحزب الحركة الشعبية ، الحكومة المغربية الى “تلقي الجرعة الرابعة” بغية تقوية مناعتها السياسية بحسب تعبيره .

وأضاف أوزين في كلمة له بعد انتخابه أمينا عاما جديدا للحركة الشعبية، اليوم السبت ، ان الحكومة قدمت نفسها كمنقذ للبلد ، لتعلق “فشلها” على بعض الازمات الدولية من بينها الحرب الروسية الاوكرانية .

واستشهد أوزين خلال كلمته بآية كريمة من سورة الاعراف :” كلما دخلت أمة لعنت أختها”.

جدير بالذكر أن محمد أوزين انتخب بالاجماع اليوم السبت أمينا عاما للحزب، خلفا لامحمد العنصر .

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