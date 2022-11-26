بعد انتخابه أمينا عاما ..أوزين يدعو الحكومة لتلقي “الجرعة الرابعة “
هبة بريس – الرباط
دعا محمد أوزين ، الأمين العام الجديد لحزب الحركة الشعبية ، الحكومة المغربية الى “تلقي الجرعة الرابعة” بغية تقوية مناعتها السياسية بحسب تعبيره .
وأضاف أوزين في كلمة له بعد انتخابه أمينا عاما جديدا للحركة الشعبية، اليوم السبت ، ان الحكومة قدمت نفسها كمنقذ للبلد ، لتعلق “فشلها” على بعض الازمات الدولية من بينها الحرب الروسية الاوكرانية .
واستشهد أوزين خلال كلمته بآية كريمة من سورة الاعراف :” كلما دخلت أمة لعنت أختها”.
جدير بالذكر أن محمد أوزين انتخب بالاجماع اليوم السبت أمينا عاما للحزب، خلفا لامحمد العنصر .
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المجموع 7 آراء
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19 تعليقات
الشرط الأساسي الوحيد لكي تكون آمين عام حزب السنبلة هو أن تكون……!!
فعلا حكومة التفقير و التهجير و الحرمان و الكذب و التسويف و تجويع المواطن الله ينتقم منهم ،البترول نزل إلى مستواه لما قبل يناير 2022و لا زالت الآلة الجهنمية للوبيات المحروقات تمتص دماء المغاربة بكل وحشية و بدون رحمة و لا شفقة بالإضافة إلى الضراءب المفروضة على المحروقات و الضرائب الجاءرة التي يريد كل من وهبي و لقجع فرضها على المحامين ،إنها حملة مسعورة تقودها هذه الحكومة ضد ما تبقى من قدرة على العيش لدى الغالبية العظمى من المواطنين، مستغلة مباريات كأس العالم لتمرير أشياء لا اجتماعية إطلاقا و الغريب أن كل ذلك يتم بتواطىء دنيء و بمباركة من النفايات، أقصد النقابات
حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد يختلس أموال الشعب غيرو مصطلح الأمين هو بعيد كل البعد عن الامانه
ماشي هذا لي كان وزير الشبيبة والرياضة في الفضيحة تاع النيران بالكراطة
كنت أتوقع أن يكون أمين السنبلة هو السنتيسي لكن أن يخرج السيد اوزين إلى الواجهة بسرعة فهذا شيء عظيم ، تهانينا الحارة لكم ومسيرة موفقة أن شاء الله .
انخابه كان متوقعا وربما تعيين وليس انتخاب.
نفس الوجوه نفس المنهج الله يلطف بينا في هذا البلد
سبحان الله كلما شفت فوجه هاد الشخص كنشوف فيه الخيانة والكذب والوعود الكاذبة إلا هضر كنحس به كيكذب
حيت خرج فيهوم عينه دك شي علاش بحال سي وهبي هههه بصرحة هد لبلاد غادا فلخسران شوية غلقاو حتى منيب عطاوها شي منصيب باش تسكت ههه
صافي، كان خاصها كراطة ، جابها الله !
هذو تيديرو كوارت و تيغبرو مدة و يرجعون كأن شيئا لم يكن لكن حنا متنساوش
لا حولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم
بوكراااطة عاد اليكم من جديد هههه و بحلة جديدة لاحولة اوخلاص
صافي تقادات 22 مليار خاص يعاود يشارجي
هذا هو مول كارثة الملعب ههه
شكون صوت عليه
لا أفهم شيئا في هدا المغرب في الماضي كان مفسدا والآن أصبح مصلحا لا ثقة في الأحزاب الثقة في الله سبحانه وتعالى أنا شخصيا ومن ينصط إلي لا أصوت على أحد حتى يرث الله الأرض ومن عليها
أبناء منطقة صفرو رجال وذوي شهامة يستحقون الكثير من التقدير ولن يتركوا الفرصة لأي انتهازي خارج هذه المنطقة لقيادة هذا الحزب العريق
أوزين رجل ذكي وسياسي محنك، لقد إشترى كراطة ب 11 مليار