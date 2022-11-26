بعد انتخابه أمينا عاما ..أوزين يدعو الحكومة لتلقي “الجرعة الرابعة “
هبة بريس – الرباط
دعا محمد أوزين ، الأمين العام الجديد لحزب الحركة الشعبية ، الحكومة المغربية الى “تلقي الجرعة الرابعة” بغية تقوية مناعتها السياسية بحسب تعبيره .
وأضاف أوزين في كلمة له بعد انتخابه أمينا عاما جديدا للحركة الشعبية، اليوم السبت ، ان الحكومة قدمت نفسها كمنقذ للبلد ، لتعلق “فشلها” على بعض الازمات الدولية من بينها الحرب الروسية الاوكرانية .
واستشهد أوزين خلال كلمته بآية كريمة من سورة الاعراف :” كلما دخلت أمة لعنت أختها”.
جدير بالذكر أن محمد أوزين انتخب بالاجماع اليوم السبت أمينا عاما للحزب، خلفا لامحمد العنصر .
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2 تعليقات
الشرط الأساسي الوحيد لكي تكون آمين عام حزب السنبلة هو أن تكون……!!
فعلا حكومة التفقير و التهجير و الحرمان و الكذب و التسويف و تجويع المواطن الله ينتقم منهم ،البترول نزل إلى مستواه لما قبل يناير 2022و لا زالت الآلة الجهنمية للوبيات المحروقات تمتص دماء المغاربة بكل وحشية و بدون رحمة و لا شفقة بالإضافة إلى الضراءب المفروضة على المحروقات و الضرائب الجاءرة التي يريد كل من وهبي و لقجع فرضها على المحامين ،إنها حملة مسعورة تقودها هذه الحكومة ضد ما تبقى من قدرة على العيش لدى الغالبية العظمى من المواطنين، مستغلة مباريات كأس العالم لتمرير أشياء لا اجتماعية إطلاقا و الغريب أن كل ذلك يتم بتواطىء دنيء و بمباركة من النفايات، أقصد النقابات