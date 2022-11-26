كورونا بالمغرب.. تسجيل 159 إصابة جديدة 

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت 26 نونبر، عن تسجيل 159 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 90 شخصا، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و857 ألف و 858 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و415 ألف و238 شخصا، مقابل 24 مليون و915 ألف و395 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 56 ألف و92 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و268 ألف و295 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و250 ألف و750 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (59)، والرباط سلا القنيطرة (36)، ومراكش آسفي (18)، وفاس مكناس (26)، وسوس ماسة (7) وطنجة تطوان الحسيمة (1) ، والشرق (2 ) ودرعة تافيلالت (1) وكلميم وادنون (3) والعيون الساقية الحمراء (2) والداخلة وادي الذهب (4).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 1261 حالة، فيما تم تسجيل حالة واحدة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 5 حالات.

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