فاس.. إحالة شخص على النيابة العامة بتهمة النصب والاحتيال

2022-11-26 / 17:03
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ع محياوي - هبة بريس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم السبت 26 نونبر الجاري، شخصا من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون.

وكان المشتبه فيه وشركاؤه ينتحلون صفات وهمية لسلب الضحايا مبالغ مالية، مقابل وعود تدليسية بتمكينهم من الاستفادة من هبات عبارة عن شقق سكنية.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه بمدينة جرسيف، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزته على هاتف محمول، والذي أظهرت الخبرة التقنية أنه يحمل محتويات رقمية تثبت هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية بعدما تم تحديد هوياتهم الكاملة.

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