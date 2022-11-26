فاس.. الأمن يشهر سلاحه لإيقاف شخص هدد سلامة الشرطة والمواطنين

ع محياوي - هبة بريس

اضطر مفتش شرطة يعمل بالفرقة السياحية بولاية أمن فاس، مساء أمس الجمعة 25 نونبر الجاري، لإشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء لاستعماله، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، والذي كان في حالة سكر متقدمة وعرّض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت عناصر الشرطة قد ضبطت المشتبه فيه وهو في حالة تلبس بإحداث الضوضاء بالشارع العام بالمدينة العتيقة بفاس، غير أنه واجه عناصرها بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، مما اضطر مفتش الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي لتفادي الخطر الناجم عنه.

وقد مكّن هذا التدخل الأمني من تحييد الخطر الوشيك الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه وحجز السلاح الأبيض المستخدم في هذا الاعتداء، قبل أن يتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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