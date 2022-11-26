فاس.. الأمن يشهر سلاحه لإيقاف شخص هدد سلامة الشرطة والمواطنين

2022-11-26 / 16:00
0
ع محياوي - هبة بريس

اضطر مفتش شرطة يعمل بالفرقة السياحية بولاية أمن فاس، مساء أمس الجمعة 25 نونبر الجاري، لإشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء لاستعماله، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، والذي كان في حالة سكر متقدمة وعرّض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت عناصر الشرطة قد ضبطت المشتبه فيه وهو في حالة تلبس بإحداث الضوضاء بالشارع العام بالمدينة العتيقة بفاس، غير أنه واجه عناصرها بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، مما اضطر مفتش الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي لتفادي الخطر الناجم عنه.

وقد مكّن هذا التدخل الأمني من تحييد الخطر الوشيك الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه وحجز السلاح الأبيض المستخدم في هذا الاعتداء، قبل أن يتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 159 إصابة جديدة 

كورونا بالمغرب.. تسجيل 159 إصابة جديدة 

2022-11-26 / 17:20
Photo of فاس.. إحالة شخص على النيابة العامة بتهمة النصب والاحتيال

فاس.. إحالة شخص على النيابة العامة بتهمة النصب والاحتيال

2022-11-26 / 17:03
Photo of أمام لجنة برلمانية.. ميراوي يقدم ميزانية وزارة التعليم العالي

أمام لجنة برلمانية.. ميراوي يقدم ميزانية وزارة التعليم العالي

2022-11-26 / 15:39
Photo of بمشاركة المغرب.. اختتام أيام الاتحاد الإفريقي للتعاضد بدكار

بمشاركة المغرب.. اختتام أيام الاتحاد الإفريقي للتعاضد بدكار

2022-11-26 / 14:31
Photo of مراكش : مواطنون يحاصرون سارق ” حقائب النساء” بالداوديات

مراكش : مواطنون يحاصرون سارق ” حقائب النساء” بالداوديات

2022-11-26 / 12:35
Photo of طقس السبت.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس السبت.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-11-26 / 09:09
Photo of فيدرالية الناشرين تؤسس فرعها العاشر وبوداش رئيسا

فيدرالية الناشرين تؤسس فرعها العاشر وبوداش رئيسا

2022-11-26 / 00:01
Photo of متخصص : ملف الهجرة غير النظامية لا يمكن تدبيره من طرف بلد واحد

متخصص : ملف الهجرة غير النظامية لا يمكن تدبيره…

2022-11-25 / 20:22
Photo of المجلس الجماعي لطنجة وسؤال الحصيلة

المجلس الجماعي لطنجة وسؤال الحصيلة

2022-11-25 / 20:06
Photo of إصلاح مدونة الأسرة.. ادانة نسائية لمحاولة إزاحة المرجعية الإسلامية

إصلاح مدونة الأسرة.. ادانة نسائية لمحاولة إزاحة المرجعية الإسلامية

2022-11-25 / 19:07

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق