“والدي في الإنعاش”..سحر الصديقي تناشد متابعيها الدعاء لوالدها

2022-11-26 / 16:38
نجلاء مزيان

تقاسمت الفنانة المغربية سحر الصديقي آلامها و حزنها مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي،بسبب دخول والدها لغرفة الإنعاش و تدهور حالته الصحية.

وكشفت سحر الصديقي عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، عن سبب غيابها قائلة:“أصدقائي سمحولي غابرة عليكم هاد الأيام، النفسية شوية محطمة مع المرض ديال بابا، حاليا هو فالإنعاش دعواتكم”.

و يشار أن الفنانة المغربية قد أعلنت في وقت سابق عن إصابة والدها بمرض السرطان قائلة :“أبي يصارع دائما مرضه الخبيث دعواتكم”.

وتابعت في منشور آخر: “لكم تمنيت أن أقدم لك أشياء تحسسني أنني أجازيك على كل حب، كل تضحية، كل ما فعلته و تفعله من أجلي لكن مقدرتي ضعيفة أمامك، قوتك، هبتك، حكمتك، مسارك، إنجازاتك، لكم تمنيت أن أشبهك، لكنك فعلا إنسان لن يتكرر أبدا، لكم تمنيت أن أستطيع التعبير عن ما بداخلي تجاهك لكن ما بداخلي أضخم من أي كلمة أو فعل قد أقوم به من أجلك.”

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