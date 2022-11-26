بنك المغرب: تحسن الدرهم بـ 0,41 في المائة مقابل الأورو

هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تحسن بنسبة 0,41 في المائة مقابل الأورو وتراجع بـ 0,66 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 نونبر الجاري.

وذكر البنك المركزي، في أحدث نشراته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأورد أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 342 مليار درهم بتاريخ 17 نونبر الجاري، أي بارتفاع بـ 0,2 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبـ 6,3 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الفترة ذاتها، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 90,1 مليار درهم، من بينها 32,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و31 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و26,9 مليار درهم على شكل قروض مضمونة طويلة الأجل.

وأشار البنك المركزي إلى أنه على مستوى السوق بين الأبناك، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,4 مليار درهم، بينما بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2 في المئة في المتوسط، مضيفا أن بنك المغرب ضخ، خلال طلب العروض ليوم 23 نونبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 24 نونبر)، ما مجموعه 50,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وأكد البنك المركزي أنه في سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 2,2 في المائة، ليتراجع أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 18,8 في المائة.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، ارتفاع مؤشرات القطاعات البنكية بنسبة 3,7 في المئة، والتوزيع بـ 3,4 في المائة، والمباني ومواد البناء بـ 1,2 في المائة، بينما انخفض مؤشر كل من قطاعي “شركات التمويل والأنشطة التمويلية الأخرى” و”الأدوات والبرامج والخدمات المعلوماتية” على التوالي بنسبتي 3,6 في المائة و0,2 في المائة.

أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 800 مليون درهم مقابل 699,1 مليون درهم قبل أسبوع.

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