الرباط.. مختل عقلي يضرم النار في سيارات بالشارع العام

هبة بريس - الرباط

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الرباط، أمس الجمعة، من إيقاف قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، تظهر عليه علامات المرض النفسي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإضرام النار وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة الرباط، قد توصلت بإشعار حول تورط شخص في إضرام النار عمدا في أربع سيارات مستوقفة بحي “الرجاء في الله” بالمدينة.

وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه القاصر للبحث القضائي الذي تجريه فرقة الأحداث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، والتحقق من الوضع النفسي للقاصر المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0