“نوصطالجيا” يفوز بالجائزة الكبرى الحسن الثاني بمهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف

نجلاء مزيان

اختتم مهرجان الرباط لسينما المؤلف دورته 27 يوم الخميس 24 نونبر 2022 بمسرح محمد الخامس والذي تميز بحضور عدة شخصيات وممثلي السلك الديبلوماسي بالمغرب وسينمائيين وممثلين وعشاق الفرجة والسينما.

أكثر من 93 فيلم من أكثر من 44 دولة تم بتها خلال أيام المهرجان حيث تم اختيار عدد من ضمنها في إطار المسابقة والمنافسة على الجوائز وضم المهرجان ثلاثة لجن للتحكيم خصصت الأولى للأفلام الطويلة وترأسها المخرج والسينمائي الإيطالي العالمي أنطونيو كارلو جنتيلي والثانية تهم الأفلام القصيرة وترأسها السينمائي والفنان المصري المتميز سعد هنداوي في حين ترأست لجنة النقاد الأستاذة سناء غواتي.

وقد خلصت نتائج لجنة تحكيم الأفلام الطويلة إلى النتائج التالية:

-الجائزة الكبرى الحسن الثاني لفيلم “نوصطالجيا” لمخرجه الإيطالي ماريو مرطوني.

– جائزة لجنة التحكيم منحت مناصفة لفيلم “غيوم داكنة” لأيمان زيدان من سوريا وللفيلم المغربي “العبد” لمخرجه عبد الاله الجواهري.

– جائزة السيناريو منحت مناصفة للفيلم الكندي “شاهد الفيديو” لكارولين موني و دنيال وطشوم وللفيلم الصيني ريتورن” تو “دوست” لمخرجه تي رويجوم.

– جائزة أحسن دور نسائي منحت للمثلة هاي كنغ في فيلم “ريتورن تو دوست” لمخرجه تي رويجوم.

– جائزة التميز الخاص منحت للمثلة لوبنى أزبال في فيلم “الحب” لمخرجه شريف نصر من هولندا.

– جائزة أحسن دور رجالي منحت للمثل هو ريلين في فيلم “ريتورن تو دوست” لمخرجه تي رويجوم.

-جائزة النقاد منحت لفيلم “نوسطالجيا”.

-جائزة الجمهور للفيلم المغربي “العبد” لمخرجه عبد الإله الجواهري.

-تميز خاص للجنة التحكيم منح للفيلم الصيني “ريتورن تو “دوست” لمخرجه تي رويجوم.

بالنسبة لجوائز الأفلام القصيرة فقد جائت كالتالي:

-جائزة أحسن فيلم مغربي ل “سراديب الغضب” ، لمخرجته لينة اعريوس.

-جائزة أحسن فيلم وثائقي ل ” ملصق حفلة” لمخرجته ريشي شوندنا من الهند.

-جائزة أحسن فيلم تجريبي ل”فيبوناتشي” لمخرجه طوماس هو باكيك من جمهورية التشيك.

جائزة أحسن فيلم رسوم متحركة ل” تجار الثلج”لمخرجه جواوو غونزاليز من البرتغال.

تنويه خاص للممثلة كورالي روسيي، بطلة فيلم ” خارج اللعبة” لمخرجته صوفي مارتان من فرنسا.

– تنويه خاص لفيلم “نيون” فانتوم” لمخرجه ليوناردو مارتينيلي من البرازيل.

– جائزة أحسن فيلم قصير لفيلم “مايت” ، لمخرجه أليكس ناجل من أستراليا.

كما تم خلا هذا الحفل تكريم مجموعة من الشخصيات الوطنية والأجنبية المرموقة في عالم الفن والسينما ويتعلق الأمر بكل من:

-الممثلة السورية المتميزة، سلاف فواخرجي.

-المخرجة والممثلة المغربية ، نورة الصقلي.

-الممثلة الكويتية المشهورة فخرية خميس.

-المخرج والفنان المغربي، فريد الركراكي.

وللإشارة فقد كرم المهرجان في حفل الافتتاح مجموعة من الشخصيات العالمية في مجال الإخراج والإبداع السينمائي وهم:

– المخرج والسينمائي البوركينابي، غاسطون غابوري.

-المخرج والمبدع الفرنسي، جون بيير أميريس.

– المخرج والسينمائي المغربي، نبيل عيوش.

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