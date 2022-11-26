انتخاب محمد اوزين أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية

2022-11-26 / 13:30
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هبة بريس - الرباط

انتخب محمد اوزين، قبل قليل، أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية خلفا لامحند لعنصر.

وتم انتخاب اوزين خلال أشغال المؤتمر الوطني الـ14 لحزب “الحركة الشعبية”، المنعقد يومي 25 و26 بمدينة الرباط.

وسيخلف اوزين الذي لقي دعما واسعا من قبل الحركيين، امحند لعنصر الذي تقلد أمانة الحزب لأزيد من عقود.

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‫2 تعليقات

  1. أليس في المغرب الا هؤلاء الديناصورات
    هذا الزعيم الجديد القديم كيف كان تاريخه حتى شفع له ليتولى زعامة الحزب

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