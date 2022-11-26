مونديال قطر.. تونس تخسر أمام “الكنغر” الأسترالي

هبة بريس - وكالات

تعرض المنتخب التونسي الذي يشارك في المونديال لـ6 مرة في تاريخه، للهزيمة أمام المنتخب الأسترالي 0-1، السبت على استاد الجنوب وذلك في ثاني جولات المجموعة الرابعة من مونديال قطر 2022.

وأحرز ميتشيل دوك، هدف “الكنغر الأسترالي” أمام تونس، في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول من المباراة الجارية الآن.

ودخل المنتخب التونسي اللقاء بتشكيلة أساسية لم تختلف كثيرا عن اللقاء الأول ضد الدانمارك، وضمت التشكيلة الأسماء التالية: أيمن دحمان، محمد دراقر، علي العابدي، منتصر الطالبي، ديلان برون، ياسين مرياح، عيسى العيدوني، إلياس السخيري، يوسف المساكني، نعيم السليتي، عصام الجبالي.

وظفر المنتخب التونسي بنقطة ثمينة من أنياب منتخب الدنمارك، بينما تعرضت أستراليا لخسارة قاسية أمام فرنسا بطلة العالم بنتيجة 4-1، في انطلاقة ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة في نهائيات كأس العالم 2022.

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