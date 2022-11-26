رئيس “اتحاد مستهلكي الطاقة” في ألمانيا: “لا تدفعوا فواتيركم!”

2022-11-26 / 11:58
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هبة بريس - وكالات

تزايدت الدعوات في ألمانيا للامتناع عن دفع فواتير الكهرباء، وقالت “حماية المستهلك” الألمانية إن هذه الدعوة تأتي في حال استمرت الشركات بفرض أسعار باهظة على الطاقة.

واعتبر رئيس اتحاد مستهلكي الطاقة، أريبرت بيترز لصحيفة “بيلد”، أن “حجم الزيادات لا تبرّره أسعار السوق”.

وأضاف مخاطبا المستهلكين الألمان: “لا تدفعوا فواتيركم!”، مطالبا موردي الطاقة بتقديم “دليل” على أن الزيادات مبرّرة بأسعار السوق.

هذا وقد سجّلت أسعار الكهرباء خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري 2022، ارتفاعات كبيرة في ألمانيا التي تعتبر صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي.

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‫10 تعليقات

  2. الشركات الموزعة تمارس نشاطها بكل ارياحية لا من رقيب تجني ارباح خيالية..

  4. الشعوب اصبحت غير قادرة على دفع الفواتر الغازية التي سجلت ارتفاعا مهولا..

  5. الحكومات لم تقنن اسعار الغاز والمحروقات التي العين جيوب المواطنين..

  7. الشركات هي المستفيدة من هذه الأزمة الغازية التي تعاني منها دول اوروبا..

  9. هناك تقصير واضح بين الحكومة والشعب في اسعار المحروقات والمواد الغذائية والفواتير..

  10. هذا كله بسبب اتكال اوربا على اللعينة امريكا و ذخلوا في متاهات و مطبات غير محسوبة العواقب لو كانت استقلاليتهم حقيقية لما قامت هذه الحرب التي اندلعت قبل الخروج من ازمات كورونا فعلا هذا غباء استراتيجي فالشعوب هي من ستدفع الثمن الباهض و امريكا هي المستفيدة الوحيدة من الازمات بتحكمها في خيوط اللعبة الخبيثة

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