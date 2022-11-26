عقب هيفاء وهبي.. أصالة تتعرض للتنمر بموسم الرياض في السعودية

نجلاء مزيان

تعرضت النجمة السورية أصالة لحملة تنمّر شديدة، بعد انتشار صور لها بموسم الرياض في السعودية، على غرار زميلتها الفنانة هيفاء وهبي.

وأثارت الصور التي التقطت للنجم السورية ضجّة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أعاد للأذهان ما تعرضت له هيفاء وهبي الشهر المنصرم.

والجدير بالذكر أن وهبي تعرضت لإنتقادات كثيرة، بعد انتشار صور لها في مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية الرياض،حيث علقت على الموضوع قائلة: “لوني الحقيقي أسمر، لا يوجد في العالم أجمل من السمر، أنا لست جميلة، في النهاية ظهرت على المسرح وأثبت للجميع أنني أتعرض لحملة شرسة من ناس تعشق الكذب، وتغار من نجاحي”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0