مجموعة “سيدياو”.. ميارة يشارك في فعاليات دورة 2022

هبة بريس

يشارك رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، بدعوة من رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، في فعاليات افتتاح دورة 2022 لهذه المنظمة البرلمانية الإقليمية، والتي ستنعقد يوم الاثنين 28 نونبر بأبوجا في نيجيريا .

وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين أن هذه المشاركة تندرج في إطار المسار التاريخي للعلاقات التي تجمع بين المملكة المغربية ودول غرب إفريقيا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المبنية على الروابط الثقافية والحضارية والقيم المشتركة للتنمية والتضامن والاحترام المتبادل.

كما تأتي هذه المبادرة، يضيف المصدر ذاته، تفعيلا لمضامين “إعلان العيون” الذي توج زيارة رئيس (سيدياو) للأقاليم الجنوبية للمملكة، خلال شهر فبراير الماضي، والذي يؤكد على ضرورة مد جسور التعاون وتعزيز التنسيق والتشاور بين مجلس المستشارين وبرلمان هذه المجموعة الإقليمية، وذلك خدمة للمصالح والقضايا المشتركة، وكذا لاستثمار كل الفرص والإمكانيات المتاحة للدفع بالعلاقات الاقتصادية والإنسانية بين المملكة المغربية ودول غرب إفريقيا وتحقيق الاندماج المنشود.

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