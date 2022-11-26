بسبب منة شلبي..نقيب المهن التمثيلية بمصر :” لا يجب انتهاك الخصوصية”

نجلاء مزيان

عقب إخلاء سبيل الفناتة المصرية منة شلبي من قسم شرطة النزهة بكفالة بلغت 50 ألف جنيه بحسب ما أمرت به النيابة العامة، على خلفية ضبطها وبحوزتها مواد تشبه المخدرات في المطار.

حرص أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على طمأنة جمهور الفنانة المصرية خلال ظهوره عبر “ET بالعربي”، حيث قال: “حمد لله على سلامتها وربنا يطمنا عليها ويطمن أهلها زملائها ومحبيها وبشكر النيابة العادلة والقضاء العادل، ونحترم رأي النيابة ولا تعليق على قرارات النيابة، والتحقيقات تأخذ مجراها”.

و أضاف :”لازالت أناشد الصحفيين والإعلاميين والذي أعتبرهم وأنفسنا كفنانين وجهان لعملة واحدة، بألا يجب انتهاك الخصوصية والحياة الشخصية ونشر بيانات شخصية وتداول صورة جواز السفر والنيل من سُمعة منة.. فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته”.

و واصل قائلا:”أتمنى حرصًا على علاقتنا ببعضنا البعض وعلاقتنا كبشر بشكلٍ عام، وانطلاقًا من مبدأ جبر الخواطر والرحمة والإنسانية، أناشد الصحفيين والإعلاميين بالحفاظ على علاقتنا العظيمة ونحافظ على سمعة بعض”.

و اختتم حديثه قائلا:”منة تحظى بحب ودعم كبير من قبل زملائها، والموبايل الخاص بي ظل مشغولاً لساعات طويلًا باتصالات من قبل زملاءها الفنانين سواء من داخل مصر وخارجها، يحاولون الاطمئنان عليها.. هي ربنا يكون في عونها كونها في ابتلاء صعب وأدعوا الله أن تجتاز هذه المحنة بسلام”.

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