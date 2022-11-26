السعودية وتونس والأرجنتين.. مباريات تحبس الأنفاس اليوم السبت

2022-11-26 / 09:55
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هبة بريس - وكالات

يشهد اليوم السابع من نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر، أربع مباريات مثيرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

وتبدأ منافسات اليوم السبت، بمواجهة المنتخب التونسي ونظيره الأسترالي في تمام الساعة (10:00) بتوقيت غرينتش على استاد “الجنوب” بمدينة “الخور.

وبعد ذلك، ستتجه أنظار عشاق كرة القدم، في تمام الساعة (13:00) بتوقيت غرينتش، صوب استاد المدينة التعليمية بالريان، الذي يحتضن اللقاء المرتقب بين المنتخبين السعودي والبولندي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم 2022.

أما المباراة الثالثة فستجمع المنتخبين الفرنسي حامل اللقب، والدنماركي الحصان الأسود في البطولة، في تمام الساعة (16:00) بتوقيت غرينتش، على استاد “974” بالعاصمة الدوحة.

وستختتم منافسات يوم السبت بالمواجهة المرتقبة بين منتخبي الأرجنتين “الجريح” والمكسيك، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، على استاد لوسيل، ضمن منافسات المجموعة الثالثة (C) لمونديال قطر 2022.

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‫8 تعليقات

  1. السعودية أن فازت في مبارة اليوم سامر الى الى المجموعة الثانية اما تونس والارجنتين فمصيرهم غير محدد ..

  3. المنتخب السعودي ابان عن قدرته ونتمنى له الافضل وتونس كذالك والمغرب دائما في قلوبنا..

  4. كل الدعم للمنتخب الوطني المغربي والسعودي والتونسي نتمنى لهم حظا سعيدا..

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