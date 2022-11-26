طقس السبت.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-11-26 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تبقى الأجواء باردة نسبيا بكل من المرتفعات والمنطقة الشرقية والهضاب العليا، وذلك خلال الصباح والليل.

كما ي رتقب تشكل كتل ضبابية فوق السواحل والسهول الشمالية والوسطى، مع تناثر حبات رملية داخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و 10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 14 و 18 درجة بسوس والأقاليم الجنوبية، وما بين 10 و 14 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقوي الهيجان إلى هائج ما بين طنجة وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.

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