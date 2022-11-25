مواعيد مباريات كأس العالم اليوم السبت 26 نوفمبر 2022

2022-11-25 / 23:09
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هبة بريس _ رياضة

تقام اليوم السبت 26-11-2022، العديد من المواجهات القوية فى بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة في المجموعتين الثالثة والرابعة.

مواعيد مباريات كأس العالم

وتقام اليوم السبت 26 نوفمبر، فى بطولة كأس العالم 2022، 4 مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الثانية.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب السعودية مع بولندا، فيما يواجه المنتخب الأرجنتينى نظيره المكسيكى في المجموعة الثالثة.

وفى المجموعة الرابعة بمونديال 2022، يلتقى منتخب فرنسا حامل اللقب مع الدنمارك، فيما يواجه منتخب تونس نظيره الأسترالي.

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