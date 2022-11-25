سيدي بنور..انقلاب حافلة النادي القنيطري وتسجيل إصابات في صفوف اللاعبين
هبة بريس _ الرباط
علم ان مدينة سيدي بنور عاشت مساء اليوم الجمعة، على وقع حادثة سير وصفت بالخطيرة، على إثر انقلاب حافلة النادي القنيطري لكرة القدم، مخلفة إصابة 34 لاعب بإصابات طفيفة؛ فيما قال مصدرنا ان اصابة واحدة كانت بليغة بعدما بترث اصابع احد اللاعبين
وحلت بعين المكان، عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطات المحلية، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى سيدي بنور لتلقى العلاجات الضرورية.
وكان الفريق القنيطري متوجها إلى مدينة اليوسفية لمواجهة أولمبيك اليوسفية ضمن منافسات البطولة الوطنية هواة لكرة القدم.
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12 تعليقات
نشكو الله سبحانه وتعالى من اوصل الكاك الى هدا الترتيب واللعب في هده المستويات بعد ما كان النادي يقارع الكبار
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم
ان يحفظ الجميع يارب العالمين
يارب السلامة اللهم استرهم واشفي كل جريح
بالشفاء العاجل . طهور إن شاء الله.
ياربي سلامة لطفك يالله بالشفاء العاجل إن شاء الله
الله يحفظهم ويرجعهم ان شاء الله سالمين غانمين
يا رب السلامه للجميع يارب
بشفاء العاجل إن شاء الله
يارب السلامة نتمنى ليهم شفاء عاجل
يارب سلامة واللطف
السلامة للجميع
يارب السلامة نتمنى ليهم شفاء عاجل