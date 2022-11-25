سيدي بنور..انقلاب حافلة النادي القنيطري وتسجيل إصابات في صفوف اللاعبين

هبة بريس _ الرباط

علم ان مدينة سيدي بنور عاشت مساء اليوم الجمعة، على وقع حادثة سير وصفت بالخطيرة، على إثر انقلاب حافلة النادي القنيطري لكرة القدم، مخلفة إصابة 34 لاعب بإصابات طفيفة؛ فيما قال مصدرنا ان اصابة واحدة كانت بليغة بعدما بترث اصابع احد اللاعبين

وحلت بعين المكان، عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطات المحلية، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى سيدي بنور لتلقى العلاجات الضرورية.

وكان الفريق القنيطري متوجها إلى مدينة اليوسفية لمواجهة أولمبيك اليوسفية ضمن منافسات البطولة الوطنية هواة لكرة القدم.

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