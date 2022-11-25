إسبانيا تقترح عقد قمة أورومتوسطية صيف عام 2023

هبة بريس _ متابعة

اقترحت إسبانيا عقد قمة أورومتوسطية خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي، في النصف الثاني من عام 2023 تجمع رؤساء دول الاتحاد ونظراءهم من المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر وفلسطين والأردن.

أعلن ذلك في برشلونة يوم أمس الخميس وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.

وقالت صحيفة ألباييس الإسبانية إن لقاء من هذا النوع يتطلب عملا دبلوماسيا مسبقا مكثفا، خاصة في ظل الأزمة الجزائرية الإسبانية التي افتعلها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وستجمع القمة رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، ونظراءهم من المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر وفلسطين والأردن.

وستكون هذه هي القمة الثالثة التي تعقد تحت الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي حيث من المقرر بالفعل أحد القادة الأوروبيين في غرناطة، وأخرى مع قادة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، في بروكسل.

وعقدت آخر قمة أورومتوسطية في عام 2008 في باريس، لذا في عام 2023 سيكون قد انقضى 15 عاما على انعقادها.

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