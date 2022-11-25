مق_تل 3 وإصابة 8 في إطلاق نار في مدرستين بالبرازيل
هبة بريس _ وكالات
ووقع الهجومان حوالي الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت غرينتش) في بلدة أراكروش الصغيرة التي تقع على بعد 80
قالت الشرطة المحلية إن ثلاثة أشخاص قُتلوا وأُصيب ثمانية آخرون على الأقل، الجمعة، عندما أطلق مسلح النار في مدرستين بولاية إسبيريتو سانتو البرازيلية.
ووقع الهجومان حوالي الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت غرينتش) في بلدة أراكروش الصغيرة التي تقع على بعد 80
كيلومترا من فيتوريا عاصمة الولاية.
وقال مسؤولون إن مراهقا مجهول الهوية يرتدي زيا مموها فتح النار في المدرستين وإحداهما خاصة والأخرى عامة وإنه ما زال مطلق السراح.
وقالت الشرطة المحلية إنها تشتبه بأن مرتكب الحادث تلميذ في إحدى المدرستين لكن مارثيو سيلانتي مسؤول الأمن العام في الولاية قال للصحفيين إن ذلك لم يتأكد.
ووصف الرئيس المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الحادث بأنه “مأساة بشعة”.
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12 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
إحتفالاً بفوز البرازيل
الله يرحمهم ويصبر ذويهم ملائكه في السماء ماذنبهم
فعل شنيع وفظيع بحق ابرياء
…لكل منتوج طعم…وهذا طعم انتاج الاسلحة الذي تذوقه الكثير من الخلق قبلكم….!!!؟؟؟
فوضى انتشار السلاح وفشل المشرع في الحد من سهولة الحصول عليه يجعل الأمر أكثر تعقيدا في هذا البلد…
عملية ارهابية سببها الأول شركات السلاح
المال لديهم اهم من مواطنيهم
وابناء فلسطين ماذا تقولون عليهم كل يوم يموتون قتلا وتعديبا وخوفا ربي يرحمهم ويجعلهم في الفردوس الأعلى ابناء فلسطين
حادث مؤلم ومؤسف جدا … لا شماته فيه .. لكن لعل الغرب يشعر بمأساة العرب من فقد أطفالهم نتيجة قرارات الحرب التى لا صواب فيها .. !
حادث مؤلم..ومؤسف.الله يصبر أهلهم
عندهم في كل بيت سلاح ….اي ان القاصرين يستطيعون امتلاك سلاح !!!
اذا لم يمنع بيع السلاح وهو ما ترفضه الشركات على الاقل تقنينه