إنجلترا تتعادل سلبيا مع الولايات المتحدة وتواصل صدارة المجموعة
حسم التعادل السلبي موقعة منتخب إنجلترا ضد نظيره منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة على ملعب “البيت”، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في مرحلة مجموعات بطولة كأس العالم 2022 المقام حاليا بقطر.
ولم يشهد الشوط الأول أحداثا مثيرة بين الفريقين، سوى الكرة التي سددها نجم تشيلسي كريسيتان بوليسيتش لاعب منتخب أمريكا وارتطمت في العارضة.
وفي الشوط الثاني، حاول المنتخب الإنجليزي السيطرة على منتصف الملعب واستعان بعامل الخبرة جوردان هندرسون بدلا من جود بيلينجهام، ثم حاول تنشيط الهجوم من خلال إدخال ماركوس راشفورد وجاك جريليش، لكن دون جدوى.
وبهذه النتيجة يواصل المنتخب الإنجليزي التربع على صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما يحتل المنتخب الأمريكي المركز الثالث برصيد نقطتين، ويحتل إيران المركز الثاني برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل منتخب ويلز المجموعة برصيد نقطة واحدة.
19 تعليقات
منتخب انكلترا سيء جدا لدرجة ان هاري ماغواير هو افضل لاعب فى الفريق حتى الان…..
من يتوقع انها ستنتهي بفوز أحدهم لا يفهم في تاريخ كاس العالم – جينات التآمر سارية المفعول وتشتغل ومونديال 82 – و98 ليس ببعيد . ماحدث للجزائر والمغرب قد يتكرر لايران .
امقت فريقين بالتاريخ
مباراة المستفيد الاكبر منها إيران
مباراة أخذت بعدا سياسيا مما أثرت على نتيجتها بالتعادل السلبي … انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية توأمان سياسيا ورياضيا.
تعادل متعمد
ايران خارج البطولة
قبل انطلاق مباراة المنتخب الإنجليزي مع المنتخب الأمريكي..وصف عصام الشوالي معلق بي إن سبورت المباراة بأنها مواجهة ( بين البنت وأمها..)
وقد عرفنا جميعاً أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي صفر/صفر..وبقي فقط أن نعرف من هي الأم ومن هي بنتها ..؟
تعادل ليس عادل
امريكا تستحق الفوز
المنتخب الأمريكي كان يستحق الفوز
هذا ما كنت اتمناه لكي يصبح كأس العالم في بلاد العرب قمة المتعه والتحدي.
أمريكا كانت افضل بمعظم مجريات المباراة واقرب للفوز وكشفت اغلب عيوب تشكيلة الانجليز المضخمة إعلاميا ومفتقدة للتجانس
الثلاثاء القادم سيلتقي المنتخب الايراني مع نظيره الامريكي
وتعتبر اول مواجهة بينهما خارج الاراضي العراقية
ايران و امريكا الي يفوز ياخذ العراق هدية
مباراة رائحتها كريهة واجزم لك ان انجلترا لم تفز على أمريكا متعمدة وبإذن الله تصعد إيران على حساب احد الفريقين
في حالة فوز ويلز على انجلترا وتعادل ايران مع امريكا يصبح لكل من انجلترا وايران وويلز ٤ نقاط ، ويبقى الترجيح على الاهداف ، وهذا يعني ان تعادل ايران قد لا يكون كافياً ، اليس كذلك؟
حرب سياسية في ملعب كرة قدم ….
تعادل غير عادل…انقلترا من قديم الزمان تبيع في ذمتها لامريكا….
ديربي اللغه الانجليزيه ينتهى بالتعادل السلبي
لا أعلم من المستفيد ولكن سيدفع ثمنها العراق