“فيفا” يكشف عدد مبيعات تذاكر المونديال وأكبر حضور جماهيري

هبة بريس _ متابعة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”،اليوم الجمعة عن أرقام تفصيلية حول مبيعات تذاكر بطولة كأس العالم التي تستضيفها دولة قطر منذ الـ20 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري والتي تستمر حتى الـ18 من كانون الأول / ديسمبر المقبل.

وأعلن “فيفا” أن مبيعات كأس العالم 2022، تجاوزت 3 ملايين تذكرة، في حين بلغت نسبة الحضور الجماهيري 94٪ بعد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقال الاتحاد الدولي في بيان صحفي: “تظهر الأرقام الرسمية أن متوسط الحضور الإجمالي للمباراة يبلغ 94٪ مقارنة بسعة الملاعب المخصصة للحدث”.

وأضاف الهيئة الكروية الدولية في بيانها، أنه تم بيع أكثر من ثلاثة ملايين تذكرة لبطولة كأس العالم في قطر.

وأشار المصدر إلى أن مباراة منتخبي البرازيل وصربيا، والتي أقيمت على استاد لوسيل الخميس، شهدت أعلى نسبة حضور للمباريات، وسجلت 88103 مشجعين، والتي فاز فيها منتخب البرازيل بهدفين نظيفين.

وتابع الـ”فيفا” أن مهرجان المشجعين الذي أقيم في “حديقة البدع” بالدوحة قد حقق، الخميس الماضي، أعلى نسبة حضور تراكمي، حيث بلغ إجمالي الحضور 98 ألف متفرج على مدار اليوم.

وفي وقت سابق، أوضح الاتحاد الدولي، القدرات الرسمية ومتطلبات البطولة لكل من الملاعب الثمانية التي تستضيف مباريات المونديال، وتم التأكيد على أن سعات الملاعب تتماشى مع كل هذه المتطلبات التي قدمها الفيفا.

يذكر أن الاتحاد الدولي يشترط أن تكون سعة الملاعب التي تستضيف المباريات النهائية والافتتاحية ونصف النهائية 80 و60 ألف مشجع على التوالي، يمكن أن يستوعب ملعب لوسيل 88966 شخصا، بينما يتسع استاد البيت لـ 68895 مشجعا.

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