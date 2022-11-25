Egyptian actress Menna Shalabi arrives on the red carpet during the opening of the Abu Dhabi Film Festival October 11, 2012. REUTERS/Ben Job (UNITED ARAB EMIRATES - Tags: ENTERTAINMENT)

إخلاء سبيل الممثلة منة شلبي

2022-11-25 / 21:31
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هبة بريس

أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الممثلة منة شلبي بعد استجوابها، إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي، عائدة من الخارج، وبحوزتها مواد يُشتَبه في كونها مخدرات، وورود محضر بالتحريات حول الواقعة، وذلك إذا ما سددت ضمانًا ماليًا قدره خمسين ألف جنيه.

حيث كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا ظهر اليوم الجمعة، بضبط الممثلة منة شلبي، بمطار القاهرة الدولي حال عودتها من الخارج وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، وكان بحوزتها عدد من الحقائب تحوي متعلقاتها الشخصية والتي بوضعها على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور بها على مواد يُشتبه في كونها مخدرات، فأُلقي القبض عليها وتم التحفظ على المواد المضبوطة.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، فاستهلتها باستجواب المتهمة فيما هو منسوب إليها من اتهام بحيازتها وإحرازها مواد مخدرة بقصد التعاطي، فأنكرتها.

و، أمرت النيابة العامة _ حسب صحف مصرية _ بإخلاء سبيلها بضمان مالي قدره خمسين ألف جنيه، وإرسال المواد المضبوطة بحوزتها لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتها ومدى احتوائها على أي من المواد المخدرة.

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‫9 تعليقات

  1. معقولة شخصية فنية وتعرف جيدا نظام الأمن في مطار القاهرة تأتي بالمخدرات ام هي احد اساليب النظام لمعاقبة كل من لايؤيد النظام ولايطبل له

  4. في البلدان العربية العدل والقانون لا يسري إلا على الفقراء وعامه الشعب أما المنحرفين المشاهير لهم حسابات آخري !!!!

  5. سؤال بسيط.. لو مواطن عادي ظبط معه نفس المواد المخدره.. هل كانت النيابه العامه ستخلي سبيله الى وقت استكمال التحقيقات؟

  8. هاداكشي كامل قانوني فمريكان و راه جابت غير CBD لي العالم كامل وافق على انه غير مضر بالصحة و احسن بكتير من المهدئات الكيماوية هي تكلخت باش جابت هاد الكمية كا نضن كانت باغا تعطي لصحابها منة معروفة من شحال هادي كا تكيف و فايت ليها ضربات 24 ساعة فهولاندا
    و راه كاين فرق كبير ما بين CBD و THC

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