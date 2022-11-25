كأس العالم 2022.. شوط سلبى بين إنجلترا والولايات المتحدة

2022-11-25 / 21:01
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هبة بريس

حسم التعادل السلبي أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب إنجلترا ضد نظيره منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 0-0، في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليا على ملعب “البيت”، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في مرحلة مجموعات البطولة.

ولم يشهد الشوط الأول أحداثا مثيرة بين الفريقين، سوى الكرة التي سددها نجم تشيلسي كريسيتان بوليسيتش لاعب منتخب أمريكا وارتطمت في العارضة.

وجاء تشكيل منتخب إنجلترا كالتالي: حارس المرمى: بيكفورد/ الدفاع: كيران تريبيير – ستونز – هاري ماجواير – شاو/ الوسط: ديكلاين رايس – جود بيلينجهام – ماونت/ الهجوم: ساكا – رحيم سترلينج – هاري كين.

فيما جاء تشكيل الولايات المتحدة كالتالي: حارس المرمى: تورنر/ الدفاع: ديست – زيميرمان – ريم تيم – روبينسون/ الوسط: أدامز – مكيني – موسى يونس/ الهجوم: تيموثي وياه – رايت – بوليسيتش.

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