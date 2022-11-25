متخصص : ملف الهجرة غير النظامية لا يمكن تدبيره من طرف بلد واحد

2022-11-25 / 20:22
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هبة بريس _ الرباط

وصف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة تعاون المغرب مع إسبانيا في ملف الهجرة، بأنه “قصة النجاح الوحيدة للتعاون” في ذلك المجال بالمنطقة المتوسطية، مشيرا إلى أن هناك توافقا عالميا بأن ما يقوم به البلدان “يشكل نموذجا يحتذى به”.

وقال بوريطة في ندوة مع نظيره الإسباني مانويل ألباريس في برشلونة، الخميس، “إننا في مرحلة جديدة من علاقتنا ونحن سعداء بمواصلة العمل في مجمل القطاعات”، وفق ما نقله بيان لوزارة الخارجية المغربية.

.وتعليقا على الموضوع، يرى أستاذ الأنثروبولوجيا المتخصص في شؤون الهجرة في جامعة مولاي إسماعيل في مكناس خالد مونة، أن التعاون بين المغرب وإسبانيا ليس وليد اليوم وإنما يرجع إلى بداية التسعينات حيث وقع البلدان مجموعة من الاتفاقيات تخص ملف الهجرة.

وتابع مونة حديثه لـ”أصوات مغاربية”، موضحا أن ملف الهجرة غير النظامية لا يمكن تدبيره من طرف بلد واحد لأنه يهم حدودا برية بين الجانبين رغم أن الرباط لا تعترف بها، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعترف بهذه الحدود مما يجعل عملية التعاون بين البلدين مرتبطة على المستوى الدبلوماسي والأمني أيضا.

وفي هذا السياق، قال المتخصص في شؤون الهجرة إن “التعاون بين المغرب وإسبانيا يتيح لهما الاستفادة من دعم الاتحاد الأوروبي على المستوى السياسي والاقتصادي”، لافتا إلى أن الرباط تستخدم ملف مكافحتها للهجرة في قضية الصحراء وعلاقاتها التجارية والدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي.

وبشأن صمود التعاون بين الرباط ومدريد، أوضح المتخصص أن هذه العلاقات قد تمر بمراحل برود وتوتر إلا أنها لا تشكل قطيعة بقدر ما تكون فقط من أجل إعادة ترتيب الأوراق الداخلية والعودة إلى طاولة المفاوضات من جديد، منوها بالموقع الاستراتيجي الذي باتت تحتله المملكة في التفاوض يقول خالد موتة لاصوات مغاربية

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‫9 تعليقات

  1. الهجرة ليست الحل الحل في أجاد نوع من العدالة الاجتماعية والكرامة في البلد الأصلي شوارع اروبا بصفة عامة بها آلاف المهاجرين الغير الشرعيين ينامون في الشوارع ادا الحل في البلد الأصلي وكفى من قوارب الموت

  2. هذا لا يهمنا..مايهمنا هم التعليم والصحة والشغل وتقسيم الثروات على المغاربة

  3. لقد أصبحنا نحن شباب الريف نرى في الهربة نحو الضفة الأخرى ملاذا لنا من البؤس والبطالة والإقصاء الممنهج من طرف حكوماتكم سيد الوزير..

  5. الاتجار في البشر اهون ومفيد لشباب باش يغادر هد الرقعة الطيبة من العالم التي دنستموها بالاتجاركم في الدين واحلام المواطن

  6. المغرب يبتز إسبانيا ويطلب أموال طائلة لمحاربة الهجرة السرية؟؟؟؟ …

  7. المجهود الحقيقي لمحاربة الهجرة السرية هو توفير العيش الكريم للجميع وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية لأبناء الشعب ولن يفكر أحد في هذه الهجرة اللعينة فإن لم تقدروا على فعل ذلك فلا تجعلوا المغرب سجنا لأبنائه ودعوهم يهجرونه لعلهم يجدون مرتعا خصبا وعيشا كريما في بلاد الكفار بعد أن فقدوه في بلاد الإسلام

  8. لا يمكن محاربة الهجرة غير الشرعية ولن ينفع معها مجهودكم الاستثنائي الا بالاعتماد على التنمية في جميع المجالات حتى يجدون فرص الشغل التي تأويهم مما يعيشون فيه من اوضاع مزرية في الوضعية الراهنة !!
    فالتنمية هي الحل الوحيد الاستثنائي وليس المجهود التسلطي الاستثنائي في محافحة هاته الظاهرة ؛؛
    والسلام عليكم .

  9. هناك هجرة العقول والعملة والطبقة المغضوب عليها . للعقول والطبقة المغضوب عليها حل وهو تقاسم الثروة اما تهريب العملة لا يوجد حل لها .لأن منفدوها اكبر من العملة.

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