إصلاح مدونة الأسرة.. ادانة نسائية لمحاولة إزاحة المرجعية الإسلامية
استنكرت منظمة نساء العدالة والتنمية، الدعوات التي تجعل من تعديل مدونة الأسرة مدخلا لتغيير المنظومة الأسرية، ومرجعيتها الدينية الثابتة، من خلال المطالبة بالترخيص بالإجهاض أو بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية غير الشرعية، منددة بالمحاولات المتكررة لإزاحة المرجعية الإسلامية كمرجعية حاكمة ومؤطرة للإصلاح المطلوب، وذلك رغم خطاب جلالة الملك أمير المؤمنين حفظه الله، بمناسبة عيد العرش والصريح في عدم تحليل جلالته الحرام أو تحريم الحلال.
وجددت المنظمة مطالبتها بأن تعديل مدونة الأسرة ينبغي أن يكون موضوع حوار وتوافق وطني تشارك فيه كل الفعاليات السياسية والهيئات والمنظمات النسائية والمجتمعية والمدنية، باعتبارها مدونة تهم كل فرد من أفراد المجتمع المغربي، وأن أي إصلاح قد يطالها ينبغي أن يكون مؤطرا بقيم ومبادئ المرجعية الإسلامية والقيم المغربية الأصيلة.
ويأتي بيان نساء العدالة والتنمية في ظل استمرار المطالب الحقوقية بضرورة إدخال تعديلات جديدة في مدونة الأسرة، تضمن المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل، وتقطع مع المفاهيم القديمة التي تعدّها منظمات حقوقية بأنها تمثل انتهاكا لحقوق المرأة.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (هيئة رسمية)، قد طالب في وقت سابق هذا العام بمراجعة “قانون الأسرة” في البلاد لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء.
وقال المجلس: “لا يمكن تحقيق المساواة بين النساء والرجال، دون إطار قانوني منسجم مع طموحات البلاد، يضمن للمرأة التمتع بحقوقها كاملة دون أدنى تمييز”.
8 تعليقات
يجب التفكير بعمق..في مسالة الطلاق…و الزواج..باعتبارهما.شانا احتماعيا..وليستا نزاعا قضائيا…والتفكير بعمق في دور القضاء..في إنشاء “الشركة الأسرية”…باعتبارها استثمارا حقيقيا للمجتمع..والحديث..في الأمر يتطلب..نظرا مقاصديا عميقا..فإن المغاربة أمام القضاء يتصارعون ولا يتقاضون..
الحوار حوار الشعب أي تغيير في القوانين الكلمة الفصل لشعب ليس لمن يدعي ناشط أو ناشطة لو كانا لدينا ناشطات وناشطون حقوقيون لتكلموا عن الغلاء الفاحش وعن المرضى الدين ياءخدون مواعيد بالسنة وأكثر من المستشفيات وهم يعانون مع الأمراض
حبذا لو تم التركيز على مساعدة الأسر و لم شملهم و دعمهم ماديا ..أغلب حالات الطلاق ناتجة عن تجانس الفقر و الجهل و عدم تحمل الغلاء و سومة الكراء
هادو منشطات اجتماعيات حتى نسمي الاشياء بمسمياتها ديننا الحنيف اعطى حقوق جميع البشرية وكفى .
تحللون ما حرم الله وتحرمون ما حلل الله.
شيطات ماشي ناشطات من الأولوية محاربة الجهل والفقر
الزواج ميتاق مقدس بين رجل وامرأة والابن للفراش بزواج شرعي اما غير ذلك فهو مرفوض شرعا والناشطات والناشطين لهم اجندة معينة
زمام الأمور تسند إلى غير أهلها
غيمشيو بهاد البلاد للحيط