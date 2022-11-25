المنتخب المغربي يفقد لاعبا بَارزاً في مواجهة بلجيكا

هبة بريس _ رياضة

ذكرت تقارير صحفية أن النجم الدولي نصير مزراوي، سيغيب عن مواجهة المنتخب المغربي وبلجيكا يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وأصيب مزراوي، الذي يلعب في صفوف بايرن ميونخ الألماني، في الدقيقة 51 من مباراة المغرب وكرواتيا، عندما ارتمى على كرة مرتدة من حارس مرمى كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش، ليتابعها برأسه فسقط على الأرض بقوّة وبقي على الأرض لدقيقة. وحاول مواصلة اللعب لكنه طلب استبداله في الدقيقة 60 ودخل يحيى عطية الله مكانه.

وقالت ذات التقارير ( “بي إن سبورتس ) أن الفحوصات أكدت إصابة لاعب المنتخب المغربي بتورم في العظم العلوي للورك ليغيب بذلك عن مواجهة بلجيكا المقبل

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