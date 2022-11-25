المنتخب المغربي يفقد لاعبا بَارزاً في مواجهة بلجيكا
هبة بريس _ رياضة
ذكرت تقارير صحفية أن النجم الدولي نصير مزراوي، سيغيب عن مواجهة المنتخب المغربي وبلجيكا يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.
وأصيب مزراوي، الذي يلعب في صفوف بايرن ميونخ الألماني، في الدقيقة 51 من مباراة المغرب وكرواتيا، عندما ارتمى على كرة مرتدة من حارس مرمى كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش، ليتابعها برأسه فسقط على الأرض بقوّة وبقي على الأرض لدقيقة. وحاول مواصلة اللعب لكنه طلب استبداله في الدقيقة 60 ودخل يحيى عطية الله مكانه.
وقالت ذات التقارير ( “بي إن سبورتس ) أن الفحوصات أكدت إصابة لاعب المنتخب المغربي بتورم في العظم العلوي للورك ليغيب بذلك عن مواجهة بلجيكا المقبل
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13 تعليقات
ربي يشفيه ويعافيه ويبعد عنه كل شر 🤲🤲🤲
طهورا ان شاء الله
بالشفاء و العافية موجود عطية الله
طهور ان شاء الله. لاعب خلوق و ذو مبادئ لا يتنازل عنها. يستحق كل التقدير.
ماشي مشكل كاين السبع عطية الله حسن منو
الله يشافيه يارب 🤲
بالسلامة ان شاء الله
مباراة بلجيكا كأنها نهائي ان ارادو العبور يجب على المدرب تغير الخطة واقحام صانع العاب يجيد التمريرات في العمق واللعب على المرتدات الخاطفة واشراك حمد الله والصابيري في الشوط الاول
عندنا البديل عطية الله إن شاء الله يكون قد ثقة المدرب والجمهور ويقدم الإضافة
اصلا وخا ميكونش مصاب باينة عطيةالله هو لي غادي العب
لدينا عطية الله ، إنشاء الله سيكون أفضل بديل و بالشفاء العاجل ل نصير مزراوي
طهور ان شاء الله
سلامات يا أسد. طهور إن شاءالله تعالى