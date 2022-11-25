Brazil's forward #10 Neymar gestures after being fouled during the Qatar 2022 World Cup Group G football match between Brazil and Serbia at the Lusail Stadium in Lusail, north of Doha on November 24, 2022. (Photo by Jewel SAMAD / AFP)

مونديال قطر.. منتخب البرازيل يعلن مدة غياب نيمار

2022-11-25 / 17:49
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هبة بريس - وكالات

سيغيب البرازيلي نيمار عن مباراة سويسرا المقررة الاثنين المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة ضمن مونديال قطر، بسبب الإصابة حسبما أعلن الاتحاد البرازيلي.

وتعرض نيمار لإصابة في كاحله الأيمن خلال المباراة التي تغلب فيها منتخب بلاده على نظيره الصربي 2-0 أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى، وتم استبداله في الدقيقة 80.

وبعد استبداله، خلع نيمار الحذاء من قدمه اليمنى ونزع جوربه وواقي الساق، وظهر تورم بحجم البيضة في أسفل قدمه.

ثم ظهر نيمار وهو يعرج عند عودته إلى غرفة تبديل الملابس.

وقال طبيب المنتخب البرازيلي، رودريغو لاسمار، في فيديو بثه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم الجمعة، إن نيمار يعاني من “إصابة في الرباط الجانبي” للكاحل، بينما أصيب المدافع دانيلو بدوره بالتواء في الكاحل، مضيفا “لن يكون اللاعبان متاحين في مباراتنا المقبلة، لكنهما يواصلان علاجهما بهدف استعادة خدماتهما في الوقت المناسب لخوض بقية البطولة”.

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