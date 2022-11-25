مقتل جندي مغربي من قوات حفظ السلام بافريقيا الوسطى

2022-11-25 / 17:08
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هبة بريس

أفادت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن جنديا مغربيا يخدم في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في وسط أفريقيا التي مزقتها الحرب، قتل خلال هجوم على قاعدة جوية.

وقالت قوة الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى (مينوسكا) في بيان إن “أحد جنود الخوذ الزرقاء من الكتيبة المغربية … لقى حتفه بعد هجوم صباح الخميس في مطار أوبو بينما كان يقوم مع عناصر آخرين من وحدته بتأمين محيط مطار من أجل هبوط” طائرة.

وأضافت “مينوسكا” أنه “تم فتح تحقيق لتحديد “الملابسات الدقيقة لهذا الهجوم”، معتبرة أن “أي هجوم على حياة أحد أفراد حفظ السلام يمكن أن يشكل جريمة حرب”.

ولم تذكر البعثة الجهة التي نفذت الهجوم الذي وقع يوم الخميس في أوبو جنوب شرق البلاد.

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تعليق واحد

  1. كل التعازي والمواساة لأهله و أسرته و كل معارفه نسأل الله له الرحمة و المغفرة

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