كورونا بالمغرب.. تسجيل 170 إصابة جديدة

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الجمعة، عن تسجيل 170 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 111 شخصا، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و857 ألف و 746 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و415 ألف و190 شخصا، مقابل 24 مليون و915 ألف و344 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 56 ألف و076 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و268 ألف و136 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و250 ألف و660 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (61)، والدار البيضاء سطات (42)، ومراكش آسفي (27)، وفاس مكناس (18)، وسوس ماسة (12) وطنجة تطوان الحسيمة (5) ، والشرق (2)، ودرعة تافيلالت (2) وبني ملال خنيفرة (1).

وأشار المصدر ذاته إلى أن حالة الوفاة الوحيدة سجلت بجهة الدار البيضاء سطات، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات إلى 16 ألف و284 حالة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 1192 حالة، فيما تم تسجيل حالة واحدة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 5 حالات.

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