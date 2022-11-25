كورونا بالمغرب.. تسجيل 170 إصابة جديدة
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الجمعة، عن تسجيل 170 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 111 شخصا، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و857 ألف و 746 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و415 ألف و190 شخصا، مقابل 24 مليون و915 ألف و344 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 56 ألف و076 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.
وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و268 ألف و136 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و250 ألف و660 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.6 في المائة.
وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (61)، والدار البيضاء سطات (42)، ومراكش آسفي (27)، وفاس مكناس (18)، وسوس ماسة (12) وطنجة تطوان الحسيمة (5) ، والشرق (2)، ودرعة تافيلالت (2) وبني ملال خنيفرة (1).
وأشار المصدر ذاته إلى أن حالة الوفاة الوحيدة سجلت بجهة الدار البيضاء سطات، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات إلى 16 ألف و284 حالة.
وبلغ مجموع الحالات النشطة 1192 حالة، فيما تم تسجيل حالة واحدة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 5 حالات.
9 تعليقات
ارقام واحصائيات غير صحيحة واللجنة تريد ان تخوفنا فقط اتقوا الله فينا لقد سئمنا وتحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة بسبكم تدهورت حالتنا الإقتصادية والمعيشية وحسبنا الله ونعم الوكيل.
نحن في الغلاء وأنتم في الغباء وانتهى الكلام.
أنتم تريدون استرجاع سيناريوهات كورونا والاغلاق مرة أخرى وإعادة اللعبة السياسية هههههههههههه مرة أخرى ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الكل يتخبط في المعيشة القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً وأنتم تخبرون في مجددات كورونا على العلم كورونا انتهت وذهبت بلارجعة والآن تقومون بإعادة السيناريوهات المتعلقة بكوفيد 19 كورونا هههههههه.
كل من كان مريض بنزلة البرد تدخلونه في احصائيات كورونا هههههههه..
نريد التغيير والاصلاح وليس كلام فارغ لامحل له من الوجود نريد حلا مناسبا للخروج من الأزمة الإقتصادية والمعيشية القاسية ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم ارفع عنا هذآ الفيروس القاتل واشفي مرضانا وارحم كل من توفي به ولطفك بنا يآرب.. إنك سميع مجيب الدعاء..
استغفروا ربكم كثيراً وطلبوا منه المغفرة والرحمة وأن يسقينا الغيث نافعا لاضارا..اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك ولا تجعلنا من القانطين وخفف عنا إنك سميع قريب مجيب الدعاء يآرب.
لقد اصبحتم أضحوكة العالم بأكمله ومسرحية هزلية إنه التخلف بعينيه فاتقوا الله وتركونا في حالنا نتخبط مع الزمن ولقمة العيش أما كورونا فتعايشنا معها فلاداعي لتخويفنا مرة أخرى وإعادة اللعبة. .