في بادرة رائعة.. المغاربة المقيمون بقطر يفتحون بيوتهم مجانا للجماهير القادمة من المغرب

هبة بريس ـ رياضة

وجد عدد كبير من المشجعين الذين توافدوا على دولة قطر بعض الصعوبات في إيجاد مكان شاغر بالفنادق التي توجد بالقرب من ملاعب المونديال و ذلك بسبب الحجوزات الكبيرة التي توصلت بها المؤسسات الفندفية تزامنا و كأس العالم.

و في بادرة حسنة تنم عن روح التضامن و التأخي و “تامغرابيت” الحرة، بادر عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بدولة قطر لفتح أبواب بيوتهم مجانا في وجه الجماهير المغربية القادمة من أرض الوطن.

و استقبل عدد من مغاربة قطر إخوانهم القادمين من المغرب لتشجيع النخبة الوطنية، حيث نشر عدد من المشجعين المغاربة صورا لهم من داخل منازل أفراد الجالية المقيمة بقطر مرفقينها بعبارات شكر و امتنان على الترحيب و كرم الضيافة.

هاته المبادرة عودنا المغاربة عليها على مر التاريخ، و هو ما يجعلنا نفتخر بهذا الوطن و أبنائه، في كل ركن من أركان المعمور، خاصة حين يتعلق الأمر بواجب وطني تجلى في تشجيع أسود الأطلس في مونديال قطر.

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