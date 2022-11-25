في بادرة رائعة.. المغاربة المقيمون بقطر يفتحون بيوتهم مجانا للجماهير القادمة من المغرب

2022-11-25 / 15:29
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هبة بريس ـ رياضة

وجد عدد كبير من المشجعين الذين توافدوا على دولة قطر بعض الصعوبات في إيجاد مكان شاغر بالفنادق التي توجد بالقرب من ملاعب المونديال و ذلك بسبب الحجوزات الكبيرة التي توصلت بها المؤسسات الفندفية تزامنا و كأس العالم.

و في بادرة حسنة تنم عن روح التضامن و التأخي و “تامغرابيت” الحرة، بادر عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بدولة قطر لفتح أبواب بيوتهم مجانا في وجه الجماهير المغربية القادمة من أرض الوطن.

و استقبل عدد من مغاربة قطر إخوانهم القادمين من المغرب لتشجيع النخبة الوطنية، حيث نشر عدد من المشجعين المغاربة صورا لهم من داخل منازل أفراد الجالية المقيمة بقطر مرفقينها بعبارات شكر و امتنان على الترحيب و كرم الضيافة.

هاته المبادرة عودنا المغاربة عليها على مر التاريخ، و هو ما يجعلنا نفتخر بهذا الوطن و أبنائه، في كل ركن من أركان المعمور، خاصة حين يتعلق الأمر بواجب وطني تجلى في تشجيع أسود الأطلس في مونديال قطر.

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‫10 تعليقات

  1. إنها من شيم المغاربة .. المغاربة لهم أخلاق وقيم وحسن الضيافة جزاؤهم الله فينا عملوا من خير .

  2. إنها مبادرة طيبة من طرف المغاربة المقيمين في قطر اللهم اجعلها لهم في ميزاني حسناتهم.

  6. فرصة ضاعت مني ولو كنت أعرف ذالك من قبل لذهبت إلى قطر لمتابعة جميع المباراة …كانت مشكلتي هو المبيت هههههههههههه.

  8. إنها بادرة طيبة من طرف المغاربة المقيمين بقطر كل ما نتمناه هو فوز المنتخب الوطني المغربي من أجل الوصول إلى نهائيات كأس العالم باذن الله تعالى.

  9. إنها بادرة حسنة تبرهن مدى روح رياضية وتضامنية وذالك بفتح ابوابهم مجانا في وجه والجماهير المغاربة فجزاهم الله خير ما فعلوا..

  10. بهذه التصرفات الطيبة والمبادرة الحسنة برهنوا للعالم مدى أخلاق وقيم وحسن الضيافة عند المغاربة الاحرار..

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