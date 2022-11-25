الملك يشيد بمستوى علاقات الصداقة بين المغرب والسورينام
هبة بريس
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية السورينام، السيد شاندري كابرساد سانتوخي، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده .
وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات للسيد شاندري كابرساد سانتوخي بموفور الصحة والهناء، وبمزيد الرقي والرخاء لشعب السورينام الصديق.
ومما جاء في برقية جلالة الملك “وهي مناسبة سانحة لأشيد بمستوى علاقات الصداقة القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية السورينام، مؤكدا لكم حرصي على العمل سويا من أجل تعزيز هذه العلاقات وإرساء تعاون بناء ومثمر لفائدة شعبينا الصديقين”.
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حفظ الله ملكنا الغالي دائما سباقا للخير ويساهم في بناء علاقات التعاون وتطوير الاستثمارات فيما بينهما نتمنى التوفيق والمزيد من العطاء من أجل نجاح هذه العلاقة الدبلوماسية بين المغرب والسورينام….
إنها خطوة إيجابية ومقبولة لدى الدولتين من أجل الوصول إلى أهداف إيجابية استراتيجية تستهدف العلاقات الدبلوماسية بينهما حفظ الله ملكنا الغالي ورعاه ونصره وايده وهو ملك القلوب العالم..
بالتوفيق للبلدين ونتمنى ان تعزز العلاقات الدبلوماسية بينهما وحفظ الله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وهو ملك عظيم بمعنى الكلمة ..
إنها مناسبة تربط العلاقات الدبلوماسية بينهما وتعززها وهي صداقة قوية ومتينة تجمعهما.
نتمنى لهم في هذا العيد الوطني كل التقدم والنجاح الدائم ونتمى ان تعزز العلاقات الدبلوماسية الثنائية بينهما ستكون قفزة كبيرة وايجابية بينهما وحفظ الله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده ملك القلوب وملك عظيم جدا .
عاش الملك محمد السادس نصره الله وايده الذي يحب الخير دائما سباقا له نتمنى ان تدوم هذه العلاقة بين البلدين بالتعاون فيما بينهما وتطويرها باذن الله تعالى..
البرقية التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده إلى الرئيس جمهورية السورينام بمناسبة عيد الوطني لبلاده يدعو فيها جلالته الى التعاون وتطوير العلاقة الدبلوماسية بينهما وتعززها وهي صداقة قوية ومتينة تجمعهما وادامها الله عليهما..
آدام الله المحبة بين البلدين وحفظ الله ملكنا المحبوب من كل سوء ومكروه يصيبه عاش ملكنا..
نغتنم هذه المناسبة كشعب مغربي برفع أحر التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الوطني لبلادهم وأدام الله المحبة بينا وبينهم ونتمى بتطوير العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين البلدين..
الروابط الصداقة المتينة والمشاعر القوية التي تربط بينهما بقيادة البلدين المغرب والسورينام ستعزز من تطوير هذه العلاقة الدبلوماسية بينهما فحفظ الله ملكنا الغالي..