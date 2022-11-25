طاطا : مؤسسة العمران تعطي إنطلاقة مشروع تهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أشرف احمد حجي والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان بمعية صلاح امال عامل إقليم طاطا وكريم أشنكلي رئيس مجلس جهة سوس ماسة وبحضور المدير العام لمؤسسة العمران سوس ماسة وعدد من الشخصيات والفعاليات صباح اليوم الجمعة على اعطاء انطلاقة مشروع تهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية لطاطا التي ستنجز من قبل مؤسسة العمران سوس ماسة بغلاف مالي يصل إلى 39.9 مليون درهم منها مساهمة الشركاء في حدود28.6 مليون موزعة كالاتي وزارة الصناعة والتجارة (10 مليون درهم) مجلس جهة سوس ماسة (13.1 مليون درهم) ، المجلس الإقليمي لطاطا (3.5 مليون درهم) وجماعة طاطا (2 مليون درهم) ،ويضم المشروع اشغال تهيئة الطرقات وقنوات التطهير السائل وقنوات الماء الصالح للشرب بمنطقة الانشطة الاقتصادية لطاطا والتي تدخل في اطار برنامج التسريع الصناعي الدي تبناه مجلس جهة سوس ماسة وفي اطار تجسيد الجهوية المتقدمة

وتتكون منطقة الانشطة الاقتصادية لطاطا من 197 قطعة ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر 34 قطعة مخصصة للصناعات الزراعية ، و 69 قطعة مخصصة للحرف اليدوية خاصة بقطاع البناء و 59 قطعة للحرف التقليدية ومنها قطاع السيارات .وتمتد مساحات القطع الأراضية في معظمها من 150 متر مربعً إلى حوالي 1000 متر مربع ، مع استثناءات قليلة تتعلق بالقطع التي يمكن أن تصل إلى حوالي 1900 متر مربع.

ومن شأن مساهمة الشركاء في هذا المشروع تقليص قيمة البيع من 530 الى 150 درهم للمتر المربع وحددت مدة الأشغال في 12 شهرا.

ومعلوم ان إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود كان إلى جانب مساهمة الشركاء بفضل الجهود المبذولة من قبل والي جهة سوس ماسة ومعه عامل إقليم طاطا والذين كان لهم الفضل في تدليل مختلف الصعاب من أجل بلورة المشروع إلى حقيقة، كما ساهمت مجموعة من مؤسسات الدولة بدورها في هذا المشروع كل من موقعه وخاصة المركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة، الوكالة الحضرية، مديرية الأملاك الخاصة للدولة ،غرفة التجارة والصناعة والخدمات ،مدبري الشبكات ومعهم مختلف مصالح العمالة والجماعة.

مجموعة العمران عبر مؤسسة العمران سوس ماسة وفي إطار التنمية الترابية والجهوية المتقدمة خصصت ما مجموعه 170 مليون درهم للاستثمار بإقليم طاطا منها 39.9 مليون درهم مخصصة لمنطقة الأنشطة الاقتصادية ،المساهمة في مشاريع سياسة المدينة التي أطلقتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بغلاف مالي يصل إلى 93.70مليون درهم منها مساهمة جماعة طاطا (43مليون درهم) جماعة فم الحصن (17 مليون درهم) مساهمة جماعة فم زكيد (17.2مليون درهم) مساهمة جماعة اقا(17 مليون درهم) علما ان مختلف هذه المشاريع قد انطلقت مند مدة وينتظر ان تنتهي ما بين سنتي 2023/2024 إلى جانب ذلك هناك مشاريع أخرى خاصة بمجموعة العمران بتراب الإقليم ومنها تجزئة الواحة في شطرها 2بغلاف مالي يصل إلى 28.4مليون درهم على مساحة تقدر بنحو 6هكتارات ستمكن من إنجاز 160 قطعة خاصة بالفيلات الاقتصادية وستنطلق الأشغال بها فور التوصل بالتراخيص اللازمة لذلك إضافة إلى ذلك هناك مشروع تجزئة تكموت بجماعة تكَموت على مساحة تبلغ 4هكتارات بغلاف استثماري في حدود 8مليون درهم.

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