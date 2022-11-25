البيضاء: سائق ” تريبورتور ” متهور يدهس طفلة على سكة “الترومواي”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

دهس سائق ” متهور” لدراجة نارية ثلاثية العجلات طفلة تحملها أمها ، ليلة الخميس – الجمعة، مما أدى إلى إصابتها بحروح خطيرة على مستوى الرأس استدعت نقلها على وجه السرعة، إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن رشد بالبيضاء

الحادث وقع فوق سكة الطرامواي محطة الوفاق عين السبع بمدينة الدارالبيضاء بعدما حاولت الأم وابنتها قطع الطريق في الممر المخصص للراجلين، إلا أن تهور سائق الدراجة النارية الذي يسير فوق سكة الترامواي بشكل غير قانوني وبسرعة جنونية، الأمر الذي نتج عنه حادثة سير خطيرة.

الحادث تفاعلت معه المصالح الامن الوطني بمنطقة عين السبع ، بشكل سريع، ليتم اعتقال صاحب الدراجة.

وتم وضع المعني تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالدرالبيضاء.

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