البيضاء: سائق ” تريبورتور ” متهور يدهس طفلة على سكة “الترومواي”

2022-11-25 / 11:55
1
ع اللطيف بركة : هبة بريس

دهس سائق ” متهور” لدراجة نارية ثلاثية العجلات طفلة تحملها أمها ، ليلة الخميس – الجمعة، مما أدى إلى إصابتها بحروح خطيرة على مستوى الرأس استدعت نقلها على وجه السرعة، إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن رشد بالبيضاء

الحادث وقع فوق سكة الطرامواي محطة الوفاق عين السبع بمدينة الدارالبيضاء بعدما حاولت الأم وابنتها قطع الطريق في الممر المخصص للراجلين، إلا أن تهور سائق الدراجة النارية الذي يسير فوق سكة الترامواي بشكل غير قانوني وبسرعة جنونية، الأمر الذي نتج عنه حادثة سير خطيرة.

الحادث تفاعلت معه المصالح الامن الوطني بمنطقة عين السبع ، بشكل سريع، ليتم اعتقال صاحب الدراجة.

وتم وضع المعني تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالدرالبيضاء.

ما رأيك؟
المجموع 13 آراء
12

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فاس.. إصابات في انهيار عمارة من 3 طوابق

فاس.. إصابات في انهيار عمارة من 3 طوابق

2022-11-24 / 12:29
Photo of العثور على ج_ثة متحللة بمجرى مائي تستنفر أمن طنجة

العثور على ج_ثة متحللة بمجرى مائي تستنفر أمن طنجة

2022-11-22 / 17:24
Photo of 13 قت_يل و37 جريح في انقلاب حافلة لنقل المسافرين بتازة

13 قت_يل و37 جريح في انقلاب حافلة لنقل المسافرين…

2022-11-22 / 11:15
Photo of جريمة وجدة.. المتهم “كان متشبعا بالفكر المتطرف”

جريمة وجدة.. المتهم “كان متشبعا بالفكر المتطرف”

2022-11-21 / 15:14
Photo of “مـ..ـأساة” ..غرق مركب صيد يقل 6 مغاربة بالقنيطرة

“مـ..ـأساة” ..غرق مركب صيد يقل 6 مغاربة بالقنيطرة

2022-11-20 / 20:04
Photo of قــ..ـتلى في هـ..ـجوم مسلح على ملهى ليلي للمــ..ـثليين في ولاية كولورادو الأمريكية

قــ..ـتلى في هـ..ـجوم مسلح على ملهى ليلي للمــ..ـثليين في…

2022-11-20 / 18:12
Photo of مصـ..ـرع فتاتين في حـ..ـادثة سير بالطريق السيار بين تازة و فاس

مصـ..ـرع فتاتين في حـ..ـادثة سير بالطريق السيار بين تازة…

2022-11-19 / 21:09
Photo of منجل يـ.ـنهي حــ..ـياة زوجة على يد زوجها بقلعة السراغنة

منجل يـ.ـنهي حــ..ـياة زوجة على يد زوجها بقلعة السراغنة

2022-11-19 / 18:57
Photo of جريمة بشعة تهز سيدي قاسم.. زوجة ت.قتل زوجها وتدفن جثت.ه داخل “كوري”

جريمة بشعة تهز سيدي قاسم.. زوجة ت.قتل زوجها وتدفن…

2022-11-19 / 17:17
Photo of هزة أرضية بقوة 4,5 درجات بعرض ساحل إقليم الدريوش

هزة أرضية بقوة 4,5 درجات بعرض ساحل إقليم الدريوش

2022-11-19 / 12:12

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق