طبيب المنتخب الوطني: الحالة الصحية لحكيمي لا تدعو للقلق

هبة بريس

أكد عبد الرزاق هفتي طبيب المنتخب الوطني المغربي، أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب أشرف حكيمي في مباراة المنتخب المغربي أمام كرواتيا برسم الجولة الأولى من المجموعة السادسة لمونديال قطر 2022 لا تدعو للقلق .

وأوضح هفتي ، في تصريح صحفي ، أن الكشوفات الطبية التي خضع لها اللاعب بعد نهاية المباراة أظهرت أن إصابته غير مقلقة وليست بالخطيرة.

وأضاف أن حكيمي ، الذي يعاني من إصابة خفيفة في فخده، سيخضع غدا الجمعة لفحوصات طبية جديدة للوقوف على حجم الإصابة وبالتالي إتخاذ القرار المناسب بخصوص مشاركته في المباراة المقبلة التي ستجمع المنتخب الوطني يوم الأحد المقبل بنظيره البلجيكي.

وبخصوص الوضع الصحي لنصير المزراوي ، قال هيفتي إن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب بعد نهاية المواجهة لم تحدد بعد طبيعة إصابته.

وأضاف أن اللاعب سيخضع لفحوصات جديدة من أجل الحسم في قرار مشاركته من عدمها عن مواجهة بلجيكا.

وكان الدولي المغربي قد تعرض لإصابة اضطرته لمغادرة الملعب تاركا مكانه لزميله يحيى عطية الله.

وخلص طبيب المنتخب المغربي إلى أن الوضعية الصحية لمجموع اللاعبين تبقى على العموم جيدة، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين شاركوا في الحصة التدريبية ليوم الخميس.

ويحتل المنتخب الوطني المغربي، بعد الجولة الأولى ضمن المجموعة السادسة، المرتبة الثانية إلى جانب كرواتيا بنقطة واحدة ، خلف المنتخب البلجيكي الذي فاز أمس على كندا بهدف دون رد .

ويواجه المنتخب الوطني الأحد المقبل فريق ” الشياطين الحمر”، فيما يواجه في نفس اليوم المنتخب الكرواتي نظيره الكندي .

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