فرنسا.. التحقيق مع سائق أذاع القرآن داخل حافلة عمومية

2022-11-25 / 10:10
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هبة بريس - وكالات

أثار سائق من أصول جزائرية الجدل في فرنسا بعدما قام بتشغيل آيات من القرآن الكريم داخل حافلة عمومية كان يقودها عبر الخط الرابط بين مرسيليا وإيكس إن بروفانس، ما دعا هيئة النقل للتحقيق معه.

وتسببت الواقعة التي حدثت، الثلاثاء الماضي، في جدل واسع داخل الأوساط الفرنسية، حسبما نقلت صحيفة “لوفيغارو”.

وذكرت الصحيفة أن السائق أغضب ركاب الحافلة بتشغيل آيات من القرآن لنحو 40 دقيقة في مكبرات الصوت، ورفضه إيقاف التسجيل.
وقالت وسائل الإعلام إن تحقيقا فتح بعد وقت قصير من الإبلاغ عن الحادث، ردا على شكاوى مختلفة من الركاب.

ونقلت تقارير إعلامية عن شهود عيان، أن السائق رفض تحقيق رغبتهم في إيقاف التسجيل، ودعوتهم له باحترام العلمانية.

وقالو إن السائق رد عليهم قائلا: “إنها حافلتي! أفعل ما أريد بداخلها، يمكنكم النزول إن لم تكونوا سعداء”.

وفي السياق، لفت بول سيلو مدير هيئة النقل إلى تأكيد السائق أنه لم يبث الآيات القرآنية في مكبر الصوت، ولكن على هاتفه فقط، حسبما نقلت “لوفيغارو”.

وحسب التقارير، لا يعد السائق موظفا لدى خط النقل الرابط بين مدينتي مرسيليا وإيكس إن بروفانس، لكنه يعمل من خلال مقاول.

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‫2 تعليقات

  1. دولة الحرية والحريات.النفاق على شتى الانواع.زيادة فرنسا معروفة بعدائها للاسلام والمسلمين.عدوة شعوب افريقيا.

  2. في قلوبهم الرعب. في قلوبهم مرض. واين الحرية. يستمع لما يشاء متى شاء وانا على يقين أنه لم يقم برفع صوت عالي. ولكن هي الكراهية والحقد الفرنسي تجاه كل ماهو عربي مسلم.

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