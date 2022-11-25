أكادير: التعرف على هوية “الجث.ة المتفحمة” والإستمتاع الى إبن برلماني
ع اللطيف بركة ؛ هبة بريس
فتحت المصالح الأمنية بتعليمات من النيابة العامة بأكادير، تحقيق في قضية مقتل شاب ثلاثيني، وجدت جنيه متفحمة، يوم الاربعاء، بمكان خلاء ضواحي مدينة أكادير.
وكانت المصالح الأمنية، قد إستعانت بخبرة جينية من أجل التعرف على هوية ” الجثة المتفحمة” والتي تزامنت مع إعلان سيدة بأيت ملول، إختفاء زوجها في ظروف غامضة، مؤكدة أن اخر شخص رافقه قبل العثور على جثته هو إبن برلماني يتحدر من احد اقاليم الجنوب الشرقي.
هذا ولازالت الأبحاث جارية لمعرفة الجناة او الجاني الحقيقي، في مقتل الشاب الثلاثيني.
كما أن زوجة الشاب الضحية، كشفت أن زوجها كان تاجرا إلكترونيا في عملة ” بيتكوين” وكان يتعامل مع شركات افتراضية وهناك معاملات بالملايين قد تكون دافعا قويا لارتكاب هذه الجريمة البشعة.
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المجموع 6 آراء
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11 تعليقات
يجب التحقيق معه وان ينتقل لأوامر السلطة ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اصبح القتل عندنا عاديا وبدم بارد..
ربما يكون الامر دافع الطمع هي سبب ارتكاب هاته الجريمة..
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان..
لنا كامل الثقة في الشرطة والقضاء لإنصاف عائلة الضحية ..
التحقيق سيكشف الملابسات وسبب ارتكاب هاته الجريمة الانسانية الشنعاء..
اللهم ارحمه برحمتك الواسعة وارزق اهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون..
نتمنى ان تظهر الحقيقة وراء مقتل هذا الشاب وتاركا وراءه عائلة ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اين الضمير والاخلاق ..
يسرقون ويقتلون .
صدق الصادق المصدوق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. لن تقوم الساعة حتى لا يعلم المقتول فيما قتل (بضم القاف)