أكادير: التعرف على هوية “الجث.ة المتفحمة” والإستمتاع الى إبن برلماني

ع اللطيف بركة ؛ هبة بريس

فتحت المصالح الأمنية بتعليمات من النيابة العامة بأكادير، تحقيق في قضية مقتل شاب ثلاثيني، وجدت جنيه متفحمة، يوم الاربعاء، بمكان خلاء ضواحي مدينة أكادير.

وكانت المصالح الأمنية، قد إستعانت بخبرة جينية من أجل التعرف على هوية ” الجثة المتفحمة” والتي تزامنت مع إعلان سيدة بأيت ملول، إختفاء زوجها في ظروف غامضة، مؤكدة أن اخر شخص رافقه قبل العثور على جثته هو إبن برلماني يتحدر من احد اقاليم الجنوب الشرقي.

هذا ولازالت الأبحاث جارية لمعرفة الجناة او الجاني الحقيقي، في مقتل الشاب الثلاثيني.

كما أن زوجة الشاب الضحية، كشفت أن زوجها كان تاجرا إلكترونيا في عملة ” بيتكوين” وكان يتعامل مع شركات افتراضية وهناك معاملات بالملايين قد تكون دافعا قويا لارتكاب هذه الجريمة البشعة.

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