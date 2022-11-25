عزيز أخنوش

بعد تأجيلها بسبب “كورونا”.. أخنوش بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء

2022-11-25 / 09:21
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هبة بريس - الرباط

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش سيحضر جلسة المساءلة الشهرية في مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 29 نونبر الجاري، بعد أن تم تأجيلها الثلاثاء الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ويتمحور موضوع الجلسة حول “الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية”.

وكان بايتاس، قد أعلن قبل أيام إصابة رئيس الحكومة، بفيروس كورونا دون أعراض، مشيرا الى أن أخنوش حالته مستقرة ويخضع للبروتوكول العلاجي.

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