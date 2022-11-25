طقس الجمعة.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تبقى الأجواء باردة بكل من المرتفعات والمنطقة الشرقية والهضاب العليا وذلك خلال الليل والصباح.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة نسبيا ومصحوبة بكتل ضبابية فوق سهول المحيط الأطلسي، في حين ستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بمرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و 10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 13 و 19 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة، خلال النهار، فستشهد ارتفاعا طفيفا.

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