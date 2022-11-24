المخرج محمد عاطفي في ذمة الله

نجلاء مزيان _ هبة بريس

توفي مساء يومه الخميس المخرج المغربي محمد عاطفي بعد صراع طويل مع المرض.

و نعى الفنان رشيد الوالي الفقيد عبر حائطه الفايسبوكي، حيث نشر صورة تجمعه بالرحال محمد عاطفي معلقا عليها: توفي قبل قليل المخرج والأب الروحي لي شخصيا محمد عاطفي، بعد دخوله المستشفى بدقائق”.

و أضاف :”إنا لله وإنا إليه راجعون، معذرة لن أتكلم أكثر فصدمتي كبيرة، وسوف أعود للحديث عنه لاحقا، عزائي لعائلته الصغيرة والكبيرة، ويكفي أن أقول رحل مبدع ومخرج مسلسل سرب لحمام، إنا لله وانا اليه راجعون”.

و بدورها النقابة المهنية لحماية ودعم الفنان، كتبت:”علمنا ببالغ الحزن والأسى، نبأ وفاة المشمول بعفو الله المرحوم الفنان المغربي المخرج والممثل القدير محمد عاطفي، وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم النقابة المهنية لحماية ودعم الفنان إلى أسرة الفقيد بأحر التعازي راجين من الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الكبيرة والصغيرة وذريته الصبر والسلوان”.

و يشار إلى أن الراحل محمد عاطفي، يعد من ألمع المخرجين المغاربة الذين بصموا أسمائهم في الساحة الفنية بأعمال عديدة و متنوعة، أبرزها: “سرب الحمام”، “الأبرياء”..

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