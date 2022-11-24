المخرج محمد عاطفي في ذمة الله

2022-11-24 / 23:32
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نجلاء مزيان _ هبة بريس

توفي مساء يومه الخميس المخرج المغربي محمد عاطفي بعد صراع طويل مع المرض.

و نعى الفنان رشيد الوالي الفقيد عبر حائطه الفايسبوكي، حيث نشر صورة تجمعه بالرحال محمد عاطفي معلقا عليها: توفي قبل قليل المخرج والأب الروحي لي شخصيا محمد عاطفي، بعد دخوله المستشفى بدقائق”.

و أضاف :”إنا لله وإنا إليه راجعون، معذرة لن أتكلم أكثر فصدمتي كبيرة، وسوف أعود للحديث عنه لاحقا، عزائي لعائلته الصغيرة والكبيرة، ويكفي أن أقول رحل مبدع ومخرج مسلسل سرب لحمام، إنا لله وانا اليه راجعون”.

و بدورها النقابة المهنية لحماية ودعم الفنان، كتبت:”علمنا ببالغ الحزن والأسى، نبأ وفاة المشمول بعفو الله المرحوم الفنان المغربي المخرج والممثل القدير محمد عاطفي، وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم النقابة المهنية لحماية ودعم الفنان إلى أسرة الفقيد بأحر التعازي راجين من الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الكبيرة والصغيرة وذريته الصبر والسلوان”.

و يشار إلى أن الراحل محمد عاطفي، يعد من ألمع المخرجين المغاربة الذين بصموا أسمائهم في الساحة الفنية بأعمال عديدة و متنوعة، أبرزها: “سرب الحمام”، “الأبرياء”..

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‫17 تعليقات

  2. انا لله و انا اليه راجعون
    الله يرحمه و يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

  4. الله أكبر..
    الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب والله يرحم جميع اموات المسلمين..
    إنا لله وإنا إليه راجعون

  7. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان تعازينا الحارة لأسرته الصغيرة و الكبيرة

  8. إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس دائقة الموت اللهم ارحم الجميع يارب العالمين

  9. اللهم إغفر له وارحمه برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء وارحم جميع موتى المسلمين ياأرحم الراحمين يارب العالمين وإنا لله وإنا إليه راجعون

  10. لا حول و لا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك عظم الله اجركم واحسن الله عزاكم

  11. تعازينا الحارة لعائلته ومحبيه ولكل الاسرة الفنية، وانا لله وانا اليه راجعون

  12. انا لله وانا اليه راجعون الانسان الطيب الخلوق نعم الجار اللهم صبر عائلته الصغيرة والكبيرة ايضا. واجعله من اهل الفردوس الاعلى.

  14. إنا لله وإن إليه راجعون رحمة الله الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته يآرب العلمين

  15. إنا لله وإن إليه راجعون رحمة الله الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته يآرب العلمين

  16. رحمه الله تعالى واحسن إليه عوض الله المحبة صبرا تعازينا الحارة لكم جميعا ولاسرته الصغيره والكبيرة

  17. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون

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