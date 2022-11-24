Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group G - Brazil v Serbia - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 24, 2022 Brazil's Richarlison scores their second goal REUTERS/Amanda Perobelli TPX IMAGES OF THE DAY

البرازيل تطيح صربيا.. وريتشارليسون يسجل من ضربة خلفية رائعة

2022-11-24 / 22:33
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هبة بريس _ رياضة

سجل البرازيلي ريتشارليسون هدفين من بينهما تسديدة رائعة بضربة خلفية من الوضع طائرا ليدفع مساعي بلاده نحو الفوز بلقب كأس العالم لكرة القدم للمرة السادسة نحو بداية مثالية بالانتصار 2-صفر على صربيا ليتصدر المجموعة السابعة، الخميس.

وقاد ريتشارليسون خط هجوم رباعيا مخيفا، حيث هز الشباك في الدقيقة 62 بعد أن تصدى الحارس الصربي فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش لتسديدة غيرت مسارها من فينيسيوس جونيور بعد أداء رائع من نيمار.

وعادل هدف ريتشارليسون الثاني بعضا من الأهداف العظيمة والجميلة في تاريخ البرازيل الثري. وبعد تمريرة سريعة، قام ريتشارليسون بلف جسده ليتعامل مع الكرة بقدمه اليمنى مطلقا تسديدة لا يمكن إيقافها ليدفع الجمهور في استاد لوسيل نحو احتفالات صاخبة.

ويملك المهاجم المتألق الآن تسعة أهداف مع البرازيل هذا العام.

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‫3 تعليقات

  1. نتيجة مستحقة للبرازيل مع اختفاء تمام لريتشارلستون فى االشوط الاول وظهورة فقط في لقطة الهدفين بالحديث عن الجهة اليمني اعتقد اشراك مارتينيلي او رودريغو او حتي أنتوني قد يعطي اضافة اكثر من رافينيا الذي حصل على فرصتين امام المرمى واضاعهم

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