فاتح شهر جمادى الأولى 1444 هـ بعد يوم غد السبت

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر جمادى الأولى لعام 1444 ه هو بعد يوم غد السبت 26 نونبر 2022 م.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر جمادى الأولى لعام 1444 هـ، بعد مغرب يوم الخميس 29 ربيع الآخر 1444 ه موافق 24 نونبر 2022 م، فتأكد لديها عدم ثبوت رؤيته.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة :

“تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر جمادى الأولى لعام 1444 ه، بعد مغرب يوم الخميس 29 ربيع الآخر 1444 ه موافق 24 نونبر2022 م.

واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.

وعليه، فإن شهر ربيع الآخر يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر جمادى الأولى هو يوم السبت 26 نونبر 2022 م.

أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة باليمن والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب”.

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