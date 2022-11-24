مؤتمرو الحركة الشعبية بتازة يعلنون دعمهم لأوزين

ع محياوي - هبة بريس

أعلن جل مؤتمرو الحركة الشعبية، بإقليم تازة حسب مصدر هبة بريس، دعمهم الكامل لترشح محمد أوزين أمينا عاما لحزب “السنبلة”، في المؤتمر المقرر يومي 25 و26 نونبر 2022 بالمركب الرياضي مولاي عبد الله، بالرباط، تحت شعار ”الوفاء لمغرب المؤسسات”.

وكان ادريس السنتيسي رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع قد أعلن عن أسماء المرشحين لمنصب الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية.

ويتعلق الأمر ب “محمد أوزين ” النائب البرلماني والنائب الرابع لرئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي للحزب، وادريس الزويني عضو المكتب السياسي للحزب.

وكشفت تصريحات متفرقة لبعض رؤساء الجماعات ومستشارين حركيين بمختلف المجالس الجماعية بإقليم تازة حسب ذات المصدر، على أن مؤتمري الحزب في إقليم تازة بجميع التنظيمات النسائية والشبابية ، سيمنحون أوزين أصواتهم، وفق المصدر ذاته

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