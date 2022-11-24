إسرائيل تلغي 200 تصريح عمل لسكان غزة

هبة بريس _ وكالات

ذكر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يوم الخميس أنه تم إلغاء 200 تصريح للدخول لإسرائيل والعمل فيها من بين 15 الف و500 تصريح صادر لفلسطينيين من سكان قطاع غزة.

وبرر الشاباك هذا القرار بمخاوف من تنفيذ أعمال عنف، بعد اتهام عامل اعتقل في 30 أكتوبر الماضي بالتخطيط لتنفيذ تفجير.

وبحسب الصحف الإسرائيلية فقد صرح العامل المعتقل خلال التحقيق إن أقارب له في حركة الجهاد الإسلامي جندوه لزرع قنبلة في حافلة في جنوب إسرائيل.

وقال الشاباك إنه قرر تبعا لذلك إلغاء حوالي 200 تصريح لعمال يعتقد أن لهم أقارب متشددين أو ينتمون لفصائل متشددة في غزة.

وكتب وزير الدفاع بيني غانتس على تويتر “محاولة الفصائل لاستغلال وظائف العمال في إسرائيل من أجل تنفيذ هجمات تهدد أرزاق مئات الآلاف من سكان قطاع غزة”.

وأسفر تفجير مزدوج في القدس يوم الأربعاء، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، عن مقتل مراهق إسرائيلي كندي وإصابة 14 آخرين على الأقل.

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